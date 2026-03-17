Još nije vrijeme za spremiti kišobrane: Meteorolog otkrio što nas sve čeka

Na vrijeme će do vikenda djelovati jaka prizemna anticiklona, koja nam sa sjeveroistoka kontinenta donosi zamjetno svježiji zrak, a s njim i vrlo vjetrovito vrijeme, osobito na Jadranu. Istodobno se u visinama zadržava malo vlažniji zrak i slaba ciklonalna aktivnost, zbog koje će i u srijedu, većinom u prvom dijelu dana, mjestimice biti oborina, najavio je u vremenskog prognozi Dnevnika Nove TV najavio je meteorolog Ivan Čačić.

Prijepodne će u srijedu mjestimice biti kiše, na Jadranu pljuskova i grmljavine, a u gorskoj Hrvatskoj snijega, uglavnom u Lici uz stvaranje snježnog pokrivača, a susnježica nošena burom osobito je moguća podno Velebita. Jedino će prema istoku zemlje prevladavati suho i barem djelomice sunčano.

Tijekom jutra će puhati umjeren do jak sjeveroistočnjak, na većem dijelu Jadrana jaka i olujna bura, podno Velebita i orkanska do 130 km na sat, gdje su cijeli dan na snazi narančasti i crveni meteoalarm. Jedino će na jugu biti umjerenog do jakog juga. Najniža jutarnja temperatura iznosit će od 0 do 6, a na Jadranu od 5 do 9 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme tijekom dana

Od sredine dana u središnjoj Hrvatskoj doći će do postupnog prestanka oborina, a sa sjevera i kidanja naoblake. Bit će vjetrovito, uz umjeren do jak sjeveroistočnjak i najvišu temperaturu od 11 do 13 stupnjeva.

U istočnim predjelima bit će djelomice sunčano uz umjeren do jak sjeveroistočnjak i istočnjak. Poslijepodne će temperatura iznositi do 14 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu poslijepodne će doći do razvedravanja, a u gorskom dijelu, ponajprije u Lici, još do večeri može biti susnježice i snijega. Bit će vjetrovito, u gorju uz umjeren i jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu će puhati jaka i olujna, podno Velebita i orkanska bura. Najviša temperatura na Jadranu će iznositi od 11 do 14, a u gorju od 0 do 5 stupnjeva.

I u Dalmaciji će poslijepodne sa sjevera doći do postupnog prestanka oborine, zatim i kidanja naoblake. Puhat će jaka do olujna bura, a prema jugu još do sredine dana umjereno i jako jugo. Temperatura će se kretati od 11 do 15 stupnjeva.

Vrijeme tijekom sljedećih dana

U unutrašnjosti će sljedećih dana vrijeme biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Uglavnom u gorju moguć je pokoji kratkotrajni pljusak. Puhat će umjeren, u četvrtak još mjestimice i jak sjeveroistočnjak, u subotu ponegdje i umjeren istočnjak. Temperatura će se kretati oko prosjeka za ovo doba godine.

Na Jadranu će biti pretežno sunčano uz umjerenu do jaku, u četvrtak mjestimice i olujnu buru, osobito podno Velebita, gdje su u noći i u prvom dijelu dana mogući i orkanski udari. U petak će doći do postupnog slabljenja bure, a u subotu će zapuhati povremeno umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura se neće previše mijenjati.

Po svemu sudeći, za vikend će vrijeme biti promjenjivo uz sunčana razdoblja i pokoji pljusak.