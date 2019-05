Maturanti slave svoj dan. Gotovo 6000 maturanata okupilo se na Trgu bana Jelačića, a sve je pratila policija i Hitna pomoć. Zastupnik Ivan Pernar dobio je "poklon" od maturanata.

Povorka zagrebačkih maturanata krenula je u podne prema Bundeku, a prije toga nekoliko maturanata skočilo je u Manduševac, kako bi kupanjem obilježili završetak nastave srednjoškolskog obrazovanja.

Norijada na glavnom zagrebačkom trgu nije mogla proći bez pjesme, alkohola, ali i brašna. Od brašna je nastradao i saborski zastupnik Ivan Pernar. Njega su maturanti pronašli na Trgu, te ga zasuli brašnom, no, čini se, da im on to nije zamjerio.