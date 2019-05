Diljem Hrvatske danas se organizira proslava 'norijade' u povodu obilježavanja završetka nastave učenika završnih razreda srednjih škola, a u Zagrebu će vesela povorka šest tisuća maturanata krenuti od Trga bana Jelačića prema parku Bundek.

Službeni program proslave Dana zagrebačkih maturanata počinje u 11,00 sati na Trgu bana Jelačića, gdje je predviđeno okupljanje oko 6 tisuća maturanata koje će zabaviti glazbeni program u izvedbi DJ Turk & Jocker, uz pratnju Jakše Jordesa na saxofonu, animatora Marka Petra Oreškovića i Lea Milea, izvijestili su u utorak iz Grada.

Maturantima će se pridružiti zagrebački gradonačelnik Milan Bandić te će oko 12 sati zajedno krenuti prema Bundeku, gdje se očekuju oko 13,30 sati.

Uz pratnju zdravstvene ekipe, prometne policije i zaštitara, povorka će se kretati trasom: Praška – Trg N. Š. Zrinskog – Strossmayerov trg – Tomislavov trg – Mihanovićeva - Miramarska - Ulica grada Vukovara - Hrvatske bratske zajednice (most Slobode) – Damira Tomljanovića-Gavrana - Bundek.

Na toj relaciji promet će biti privremeno zatvoren od 12 do 13 sati. Prije i za vrijeme prolaska kolone pješaka, promet će tim ulicama biti u potpunosti zatvoren, a na prilaznim pravcima otežan, izvijestila je zagrebačka policija.

Tramvajski promet će od oko 11,30 sati do oko 12,30 sati biti obustavljen preko Trga bana Josipa Jelačića i odvijat će se obilazno prema organizaciji ZET-a.

Autobusni promet s terminala Pothodnik bit će od oko 12 sati do oko 13 sati s redovnih linija preusmjeren na Ulicu grada Vukovara i Aveniju Marina Držića i dalje redovnom trasom.

Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu istok - zapad su: Slavonska avenija – Zagrebačka avenija, Avenija Dubrovnik i Zagrebačka obilaznica.

U pravcu sjever - jug obilazni pravci su: Most mladosti – Avenija Marina Držića - Šubićeva ulica, Jadranski most – Savska cesta i Jadranski most – Selska cesta.

Putnicima i vozačima policija preporučuje da u vrijeme održavanja manifestacije izbjegavaju odlazak prema centru Zagreba te da izbjegavaju spomenute prometnice kojima će hodati maturanti.

Povorci će se na Bundeku pridružiti još dvije tisuće maturanata, a program će trajati do 21 sat. U glazbenom djelu programa sudjelovat će Turk The DJ, Phillip J & Monks, Domagoj Ivanković (Sax), Kings band live, DJ Vilim Haramina, DJ Go Cut & Domagoj Ivanković te kao specijalno iznenađenje Indira Forza.

U parku će cijelo vrijeme dežurati zdravstvene službe, vatrogasci, spasioci, redarska i zaštitarska služba, a nakon završetka programa bit će osigurane pojačane linije javnog gradskog prijevoza. (Hina)