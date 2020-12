Samo nas nekoliko dana dijeli od finala utrke za HIT proizvod 2020. U njemu je i mlada poduzetnica Martina Završki, koja je osvojila Hrvatsku svojim Špajz juhicama. Što joj se sve našlo na poduzetničkom putu te koliko joj je pomogao jedinstveni projekt ''Startaj Hrvatska'', otkrila nam je u intervjuu.

Prije nekoliko mjeseci plasirali ste Špajz, svoje fine i domaće juhice u teglicama na police trgovačkog lanca SPAR diljem zemlje, u sklopu jedinstvenog projekta ''Startaj Hrvatska''. Što se događalo u međuvremenu na Vašem poduzetničkom putu i kako ste se nosili s izazovom ispunjenja velike SPAR-ove narudžbe?

Da dođem do ispunjenja narudžbe koje mi je zadao SPAR, bio je to dugačak i mukotrpan put. Morali smo raditi na recepturi juhica i roku trajanja, što mi je bilo najteže. Uz veliku pomoć SPAR ekipe smo uspjeli. Bilo je puno suza, promašaja, ali smo našli put. Kada sam dobila narudžbu SPAR-a, nisam mogla vjerovati i jako sam se uplašila da je neću uspjeti ispuniti, ali sam skupila snage, zasukala rukave i krenula na put do SPAR-ovih polica. Prije nekoliko mjeseci sam kuhala juhicu u loncu od 5 l, a danas je kuham po 400 litara. Jednostavno nevjerojatno.

Recite nam više o tome kakva je Vaša suradnja sa SPAR-om od početka emisije, koliko su Vam pomogli, u čemu Vam je najviše trebala pomoć da realizirate svoj san sa Špajzom?

Moja suradnja sa SPAR-om bila je odlična. SPAR mi je jako pomogao, bili su uz mene kad mi je bilo najteže. Zajedno smo sve probleme i velike prepreke rješavali. Bili su uz mene u bilo koje doba dana ili noći i na tome sam im do neba zahvalna. Često znam reći da bez njih mene ni mog proizvoda ne bi bilo u projektu Startaj Hrvatska. Najveća pomoć mi je trebala u produženju roka trajanja juhica te traženju odgovarajućeg pogona za preradu.

Reakcije Vaših sugrađana na juhice u teglicama već su Vam dobro poznate, ali kako reagiraju ostali kupci, imate li kakvu povratnu informaciju?

Bila sam na degustaciji u SPAR-u gdje sam imala priliku vidjeti prvu reakciju kupaca. Kupci su jednostavno rečeno oduševljeni juhicama. Dolazi nam jako puno poruka s odličnim povratnim informacijama da su juhice jako fine i da se u njima osjeti glavni sastojak - ljubav. Ljudi na ulici me zaustavljaju, čestitaju i govore da su nam juhice odlične.

U predstavljanju Špajza rekli ste kako Vam je obitelj veoma važna, a i pokazalo se kakav su Vam oslonac u svemu. Što oni kažu na sve što se događalo od plasiranja juhica na police SPAR-a?

Moja obitelj cijeli je put bila uz mene i bila mi glavni i veliki oslonac. Obitelj je jako sretna i ponosna na mene i cijeli moj put iako je u tom putu i njima bilo teško kao i meni jer davanje velikog oslonca i potpore je vrlo naporno. Ali na kraju svega oni su ti koji su najponosniji i najviše zaslužni za mene.

Jako ste mladi krenuli u poduzetništvo, pa ste se našli i u izazovnim situacijama upravo zbog svoje mladosti. Što biste sada s odmakom kada vidite koliki ste trud uložili, ali i koliko Vam se vratilo uloženog, poručili mladima kojima ste uzor i koji bi krenuli Vašim putem – na što mlada osoba treba najviše obratiti pažnju na poduzetničkom putu? Ima li nešto što biste Vi možda napravili drugačije?

Mladima bih poručila da je poduzetništvo jako zahtjevno, traži puno odricanja, truda i napornog danonoćnog rada. Jednostavno rečeno, poduzetništvo se živi. Ali ipak je nešto najljepše jer radiš za sebe i radiš ono što voliš. Ako radiš što voliš, onda ne radiš nego uživaš i nije ti bitno koliko profita dobivaš. Mladima bih poručila da se uhvate onoga što vole raditi i manje gledaju zaradu. Novac i uloženi trud dolaze s vremenom, ali i s velikim pozitivnim kamatama.

Moj put je bio mukotrpan i trnovit, ali niti jednu sekundu ne bih mijenjala jer me baš svaki pad i svaka poteškoća naučila nečemu te me izgradilo u osobu kakva sam sada.

Što Vas motivira da ustrajete u svojoj poduzetničkoj priči, naročito u proizvodnji zdrave hrane?

Najveći motiv su mi osmijesi i sreća ljudi koje vidim nakon probane teglice ili juhice te rečenice kupaca da smo im uljepšali život i ne mogu bez nas.

Živimo u izazovnom vremenu, ali puno je prostora i za napredak u poslovanju, kao što se to pokazalo na Vašem slučaju. Imate li kakvu motivirajuću poruku za male poduzetnike, kako širiti posao tijekom izazovne godine kao što je ova?

Iskreno, godina koja je iza nas je bila i za mene veliki izazov, od zatvaranja restorana zbog pandemije do pada prometa, ali u to vrijeme sam se posvetila Špajz juhicama i dala se sva u to. Stoga preporučujem mladima, ako se sada nađu u situaciji da ne vide izlaz da ne očajavaju nego sjednu, dobro razmisle i počnu tražiti nešto što bi moglo uspjeti jer u svakom trenu postoji prilika da se napravi dobar proizvod, ali treba samo pogledati situaciju oko sebe.

Kao i većini mladih, i Vama su društvene mreže nekakav prirodni habitus na kojem s lakoćom, barem tako izgleda, promovirate svoj proizvod. Sada ste ušli na još višu razinu televizijskom promocijom. Što ste sve naučili tijekom ovog procesa promocije proizvoda na nacionalnoj razini?

Od početka Špajza radimo društvene mreže i istražujemo kako privući kupca preko društvenih mreža te smo u tri godine već naučili što naši pratitelji vole. Prate nas u stopu od svakog našeg novog proizvoda do našeg uspjeha. Projekt Startaj Hrvatska nas je naučio da više govorimo o samom proizvodu i učinku na naš organizam te da je sve bitno.

Bliži nam se veliko finale, pa je uzbuđenje sve veće. Znate li kako stoji Špajz u odnosu na ostale proizvode i što očekujete na kraju?

Ne znam kako Špajz stoji u odnosu na druge proizvode. Nadam se da se dobro prodaje, što nam potvrđuju učestale narudžbe SPAR-a. Puno radimo oko svoga proizvoda kao ostali kandidati te ih ne gledamo kao konkurenciju. Najveća nagrada i uspjeh bi mi bio da potpišem ugovor sa SPAR-om.

Puno radite i zaokupljeni ste svojim poslovnim idejama, ali nađe li se u svemu vremena i za neki hobi ili opuštanje?

Puno radim i zaokupljena sam poslom, ali uvijek nađem barem nekoliko sati za sebe za neku šetnjicu prelijepim osječkim parkovima, vožnju biciklom ili čitanje knjiga koje su vezane za poduzetništvo. Uvijek trebamo imati malo vremena za sebe jer poslije toga vremena možemo puno više raditi i odmorniji smo za rad.

