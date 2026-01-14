Preminuo nesuđeni Trumpov veleposlanik u Srbiji: Predstavnica obitelji otkrila uzrok smrti

Mark Brnović, glavni tužitelj Arizone u vrijeme kada je ta savezna država postala epicentar nastojanja predsjednika Donalda Trumpa da pronađe dokaze o namještanju i nepravilnostima na izborima 2020., umro je u dobi od 59 godina.

Brnović je umro nakon srčanog udara u ponedjeljak, objavila je u utorak Katie Conner, predstavnica obitelji. Kolege i prijatelji Marka Brnovića prisjećaju ga se po njegovoj javnoj službi, koja je uključivala službu suca, tužitelja, odvjetnika i ravnatelja Odjela za igre na sreću države Arizone. Bivši republikanski guverner Arizone Doug Ducey rekao je da su Brnovićeva strast za pravom, pravdom i žrtvom bile obilježja njegove karijere.

"Svima nama koji smo imali sreću zvati ga prijateljem, njegov humor, pozitivnost i borbeni duh uvijek su bili zarazni. Neka počiva u miru“, napisao je Ducey na X-u.

Angela’s and my deepest prayers and condolences are with Susan and the entire Brnovich family. It was an honor to campaign with and serve alongside Mark Brnovich. His passion for the law, justice, and victims were hallmarks of his career in public service. For those of us blessed… https://t.co/lX8ldReEsq — Doug Ducey (@DougDucey) January 13, 2026

Brnović, republikanac, bio je u svom drugom mandatu kao državni odvjetnik Arizone kada je njegov ured vodio istragu o izborima 2020. Arizona je bila među državama u kojima je Joe Biden pobijedio te godine, što je spriječilo Donalda Trumpa da ponovno izabere predsjednika.

U travnju 2022. Brnović je objavio preliminarno izvješće u kojem je izrazio zabrinutost zbog određenih izbornih postupaka, ali nije pružio nikakve dokaze o ozbiljnim nepravilnostima, unatoč šestomjesečnoj istrazi, piše Nova.rs.

U to vrijeme, Brnović se borio za republikansku nominaciju za mjesto u američkom Senatu i suočio se s oštrim kritikama Donalda Trumpa, koji je tvrdio da Brnović ne čini dovoljno kako bi se procesuirale navodne izborne prijevare. Brnović je priželjkivaoTrumpovu podršku, ali je nije dobio.

Kada je sadašnja državna odvjetnica Arizone Kris Maze preuzela dužnost, otkrila je da je Brnović prikrivao nalaze svojih istražitelja. Maze je rekla da dokumenti pokazuju da su izbori 2020. "izborni dužnosnici proveli pošteno i točno".

Dokumenti koje je objavila također pokazuju da je Brnović čuvao zaseban memorandum kojim su sustavno opovrgnute teorije zavjere o izborima koje su se ukorijenile na desnici, uključujući tvrdnje o mrtvim ili dupliciranim biračima, unaprijed zaokruženim glasačkim listićima poslanim iz Azije, izbornim serverima spojenim na internet, pa čak i manipulacijama putem satelita kojima upravlja talijanska vojska.

Pa iako ga je raskrinkala pred američkom javnošću, Maze je biranim riječima na X-u napisala da ju je rastužila vijest o Brnovićevoj iznenadnoj smrti te je napomenula da je on dugi niz godina posvetio javnoj službi. Izrazila je sućut njegovoj supruzi Susan i njihovoj obitelji.

I am saddened to hear of the sudden passing of former Attorney General Mark Brnovich. My heartfelt condolences go to his wife Susan and their entire family at this difficult time. Mark dedicated many years to public service in Arizona, including his two terms as Attorney General. https://t.co/RCIdH8ZZ6V — AZ Attorney General Kris Mayes (@AZAGMayes) January 13, 2026

Brnović je izgubio na republikanskim unutarstranačkim izborima za mjesto u američkom Senatu 2021. U videu u kojem je najavio svoju kandidaturu, Brnović se opisao kao sin imigranata koji su pobjegli od komunizma u Jugoslaviji. Izjavio je da je svoju poziciju državnog tužitelja koristio kako bi se suprotstavio "klijentelističkom kapitalizmu" i prekomjernom utjecaju vlade, a istovremeno se zalagao za vjerske slobode, sigurnost granica i integritet izbora.

U travnju je Trump nominirao Brnovića za američkog veleposlanika u Srbiji, ali je tu nominaciju povukao u listopadu.