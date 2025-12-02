Obavijesti Foto Video Pretražite
Ljeto iz snova pretvorilo se u pakao! Hrvatske studentice završile na sudu u SAD-u: "Živjele smo od crkve, prijetili su nam deportacijom..."

Piše J. M., 02. prosinca 2025. @ 09:19 komentari
Viza za SAD
Viza za SAD Foto: Getty Images
Studentice su na program krenule pune nade i iščekivanja o ljetu u SAD-u, da bi se ono pretvorilo u tjedne straha i anksioznosti. Bez, kako kažu, podrške agencije za koju su morale izdvojiti popriličnu svotu. Tek kad su se vratile kući i kad su se slegli dojmovi, odlučile su objaviti svoje iskustvo.
  Ilustracija
    predavala u školi

    Časnu sestru nitko nije napao? Policija šuti o slučaju, procurio dokument iz bolnice
  Prosvjedi u Bugarskoj
    Dramatične scene

    FOTO/VIDEO Noć kada je Bugarska eksplodirala: Tisuće na ulicama, letjele boce i kamenje, zapaljeni kontejneri
  Zabrada koncerta
    Grad potvrdio

    Dnevnik Nove TV doznaje: Zbog ovoga je zabranjen koncert hrvatskih pjevača u Švicarskoj
Iskustvo hrvatskih studentica s Work and Travel programa: Prijetili su nam, živjele smo u strahu
Ukrajinski vojnici skeptični prema mirovnom sporazumu: “Primirje bi trajalo samo tri do pet godina”
Rusija objavila video o osvajanju važnog uporišta, a ukrajinski vojnici to negiraju: "Rusi žele mir samo kako bi nas opet napali"
Dva slučaja prijetnji u kratkom roku: Jedan ispred vrtića, drugi na društvenim mrežama
Istražni zatvor za napadače: Jedan prijetio nožem ispred vrtića, drugi smrću gradonačelniku
U Španjolskoj razbijena neonacistička teroristička ćelija, spremna za napade u Europi
VIDEO Razbijena opasna ćelija Baza: Bili su spremni za napade
Mijenja se nešto što smo uzimali zdravo za gotovo: Jedna država počinje prva, druge bi mogle slijediti
Mijenja se nešto što smo uzimali zdravo za gotovo: Jedna država počinje prva, druge bi mogle slijediti
Srbija uputila prosvjednu notu BiH, oni poručili: "Nećemo se ispričati, to je bilo opravdano"
Srbija uputila prosvjednu notu BiH, oni poručili: "Nećemo se ispričati, to je bilo opravdano"
FOTO/VIDEO Noć kada je Bugarska eksplodirala: Tisuće na ulicama, letjele boce i kamenje, zapaljeni kontejneri
FOTO/VIDEO Noć kada je Bugarska eksplodirala: Tisuće na ulicama, letjele boce i kamenje, zapaljeni kontejneri
Časnu sestru nitko nije napao? Policija šuti o slučaju, procurio dokument iz bolnice
Dnevnik Nove TV doznaje: Koncert u Švicarskoj zabranjen je zbog sigurnosti
Dnevnik Nove TV doznaje: Zbog ovoga je zabranjen koncert hrvatskih pjevača u Švicarskoj
Kremlj: Ruske trupe osvojile Pokrovsk nakon godinu dana intenzivnih borbi
Kremlj objavio vijesti od kojih Ukrajina strahuje godinu dana: "Putin je obaviješten"
Maskirana skupina napala dječaka u zagrebačkom parku, završio u bolnici: "Strah me kada moj sin izlazi iz kuće..."
Maskirana skupina napala dječaka u zagrebačkom parku, završio u bolnici: "Strah me kada moj sin izlazi iz kuće..."
Zbog snijega i leda satima stoje u koloni dugoj 85 kilometara kod Bajkalskog jezera
VIDEO Stotine vozila zapele na zaleđenoj autocesti i -18 stupnjeva: Kolona je duga čak 85 km!
Dnevnik Nove TV doznaje: Koncert u Švicarskoj zabranjen je zbog sigurnosti
Dnevnik Nove TV doznaje: Zbog ovoga je zabranjen koncert hrvatskih pjevača u Švicarskoj
predavala u školi
Časnu sestru nitko nije napao? Policija šuti o slučaju, procurio dokument iz bolnice
Maskirana skupina napala dječaka u zagrebačkom parku, završio u bolnici: "Strah me kada moj sin izlazi iz kuće..."
Maskirana skupina napala dječaka u zagrebačkom parku, završio u bolnici: "Strah me kada moj sin izlazi iz kuće..."
Pjevačica Ivana Lovrić mamila poglede na zagrebačkoj špici
Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole!
Intervju s Ivančicom Pahor
Naša bivša misica boluje od karcinoma: ''Tijelo je slalo signale...''
Aco Pejović usred koncerta otkrio je spol bebe jednom paru iz publike
Nastao je vrisak kad je srpski miljenik usred koncerta pročitao što piše na papiru koji mu je uručen iz publike!
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Šokantno otkriće: Lijek koji žene već godinama koriste mogao bi spriječiti najagresivniji rak dojke!
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Savršena kombinacija učenja i izazova – jeste li spremni za kviz?
Savršena kombinacija učenja i izazova – jeste li spremni za kviz?
Djevojke mislile da su naišle na Bambija, a onda je uslijedilo neugodno iznenađenje
Djevojke mislile da su naišle na Bambija, a onda je uslijedilo neugodno iznenađenje
Stanovnici se pobunili protiv robotaksija: Ne mogu spavati i pod stalnim su stresom
Stanovnici se pobunili protiv robotaksija: Ne mogu spavati i pod stalnim su stresom
Ukrajina pokazala dokaz da ima rješenje za ruske najopasnije dronove na mlazni pogon
Ukrajina pokazala dokaz da ima rješenje za ruske najopasnije dronove na mlazni pogon
Otkrivena neočekivana ranjivost AI chatbotova: Odgovaraju na apsolutno sve upite ako im se govori ovim riječnikom
Otkrivena neočekivana ranjivost AI chatbotova: Odgovaraju na apsolutno sve upite ako im se govori ovim riječnikom
Legendarni nogometaš Ljuboslav Penev hitno završio u bolnici, stanje je ozbiljno:
Legenda hitno završila u bolnici: Stanje je ozbiljno, obitelj moli za pomoć
Neviđen potez FIFA-e nakon ždrijeba skupina: Ovo se nikada nije prenosilo uživo!
Neviđen potez FIFA-e nakon ždrijeba skupina: Ovo se nikada nije prenosilo uživo!
Modrić o prvom danu u Realu: Ronalda zatekao na stolu za masažu, evo što mu je rekao
Modrić otkrio što mu je Cristiano Ronaldo rekao nakon potpisa za Real
MasterChef: Večeras ne propustite napeti gastroduel! Što će toliko uznemiriti Barbaru?!
Večeras ne propustite napeti gastroduel! Što će toliko uznemiriti Barbaru?!
Skrivena sudbina: Nije ni svjesna u što se upušta time što mu vjeruje
Nije ni svjesna u što se upušta time što mu vjeruje
Turski hit 'Vječna ljubav' ove srijede na Novoj TV!
Turski hit 'Vječna ljubav' ove srijede na Novoj TV!
Tjedni jelovnik zimska jela od 1.12. do 7.12. 2025.
Bez puno kompliciranja i truda: 7 jela savršenih za zimu za svaki dan ovoga tjedna
Na sjeveru Italije: Trentino plaća do sto tisuća eura da se onamo preselite
Na predivni sjever: Italija vam plaća do sto tisuća eura da se onamo preselite
Najljepši kolodvor na svijetu: Željeznička katedrala u europskom "gradu dijamanata"
Najljepši kolodvor na svijetu: Željeznička katedrala u europskom "gradu dijamanata"
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Parfemi koji se na koži osjete satima
Ovih 12 parfema na koži se osjete 8, 10 pa i 12 sati. I uvijek su nam na listi želja
Bloomova kombinacija u košulji i čizmicama od brušene kože
Nova kombinacija dokazuje da Bloom izrasta u pravog malog gospodina
Montažna kuća od 150 kvadrata uređena je u dom iz snova
Idila u susjedstvu: Pogledajte kako je bračni par montažnu kuću od 150 kvadrata uredio u najljepši dom
Pjevačica Ivana Lovrić mamila poglede na zagrebačkoj špici
Za pjevačicom Colonije u minici okretali su se svi u centru naše metropole!
Intervju s Ivančicom Pahor
Naša bivša misica boluje od karcinoma: ''Tijelo je slalo signale...''
Parfemi koji se na koži osjete satima
Ovih 12 parfema na koži se osjete 8, 10 pa i 12 sati. I uvijek su nam na listi želja
 
