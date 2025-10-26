Novi udar na umirovljenike: "Donijeli smo odluku o poskupljenju, svjesni su situacije"
Piše Matea Drmić/DNEVNIK.HR,
26. listopada 2025. @ 20:19
Ravnateljica Doma poručila je da su korisnici očekivali i veće poskupljenje, ali su uzete u obzir njihove mirovine.
Šokantna vijest za umirovljenike i obitelji koje im pomažu preživjeti starost u Domu za starije i nemoćne. Zbog rasta cijena hrane i energenata raste i cijena Domova za starije i nemoćne u Osijeku i to do čak 35 posto.
Što znači - cijena jednokrevetne sobe za korisnika će bit viša za 127 eura, dvokrevetna za 113 eura, jednokrevetna soba s balkonom stajat će 167 eura više nego danas, a dvokrevetna 193 eura više.
"Budući da je došlo do povećanja cijena energenata, prehrambenih proizvoda, higijenskih potrepština 22. listopada Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Osijek donijelo je odluku o poskupljenju cijena. Održali smo sastanak s korisnicima, oni su svjesni situacije. Očekivali su i poskupljenje puno više, do 70%, ali smo mi uzimali u obzir njihove mirovine i na temelju toga donijeli odluku", objasnila je Sonja Josić, ravnateljica Doma za starije i nemoćne Osijek.
Korisnici ističu, nisu iznenađeni poskupljenjem.
"Da sam u vlastitom stanu, tu bi negdje bilo plaćanje režija, a ne i ovo drugo sto dobivamo za kvalitetu življenja. Budimo realni i mi smo ostavili nešto našoj djeci, pa i na njima je i da se malo pokažu. Svako dijete će lakše izdvojiti 50, 100 eura nego prihvatiti ga ponovo u vlastitu sredinu jer mi smo malo ćoškasti. Mladi ne mogu dati otkaz i brinuti o nama", ispričala je korisnica Marija Šešo.
