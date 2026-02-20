Ovo su najljepše hrvatske riječi prema izboru čitatelja

Na društvenim mrežama postavili smo pitanje "Koja vam je najljepša hrvatska riječ?" i dobili zanimljive odgovore.

Kao što smo pretpostavili u Lektorskom dnevniku o najružnijoj hrvatskoj riječi, većina čitatelja ljepotu riječi povezuje s njezinim značenjem. Tako su najružnije riječi imale negativno značenje, kao što su politika, vlada, novinari, porez, kriminalci, mito...

S druge strane, najljepše riječi bile su riječi pozitivnog značenja: ljubav, mir, sloboda, zdravlje, prijateljstvo, duša, milost, sunce, spokoj, sreća, radost, smiraj... Zanimljivo je da su među najčešće spomenutima i takozvane četiri čarobne riječi - hvala, izvoli, molim i oprosti.

Odmah iza njih su riječi vezane za ljubav prema svojoj zemlji: domovina, dom, Hrvatska, more, zavičaj, kamen, šuma, dika. A osim prema domovini, naši čitatelji izražavali su i ljubav prema obitelji, a najčešće spomenute bile su varijante mama, majka i mati, zatim sama riječ obitelj pa tata, djeca te unučad.

Našlo se tu i nekoliko dijalektalizama i lokalizama, od kojih prednjači kajkavski kaj, a slijede ga kušlec (poljubac), pušlek (kitica cvijeća), frtalj (četvrtina), grincajg (svežanj povrća za juhu) i popularni ajngemahtec (vrsta variva), kojim se provjerava koliko je netko purger. Tu su i riječi s mora, među kojima su se istaknuli dišpet (inat), zera (malo, sitno), skalinada (niz kamenih stuba na ulici), ponistra (prozor), kastrola (tava) i takulin (novčanik).

Osim starih, tradicionalnih riječi, neki su se čitatelji našalili i s novim riječima koje su većinom proizašle iz natječaja za najbolju novu hrvatsku riječ, kao što su zrakomlat (helikopter), kružnik (rotor odnosno kružni tok), mljevenci (ćevapi), kuterac (udarac iz kuta, korner) i zapozorje (backstage). Pitate se zašto mislimo da su se šalili? Pa, iste te riječi našle su se i u odgovorima za najružniju hrvatsku riječ.

Bilo je tu još šaljivih odgovora, a mnogo njih vezano je za posao ili pak izbjegavanje posla. Tako čitatelje vesele riječi plaća, povišica, godišnji (odmor), božićnica, mirovina, penzija, euro, a tu se našla i za neke neprežaljena kuna.

Poslije posla treba se i opustiti, pa su se među najljepšim riječima našle i razne riječi koje asociraju na odmor, slobodno vrijeme i usporeniji način života: laganini, fjaka, pomalo, taman, vikend, petak te druga najvažnija stvar na svijetu – nogomet.

Prema odgovorima se također vidi da naši čitatelji vole uživati u hrani i piću, pa su među odgovorima i razna domaća jela i pića, od kojih su najčešće spominjani janjetina, roštilj, fritule i štrukli te gemišt, pivo i rakija.

Još nekoliko zanimljivih riječi na koje smo naišli u odgovorima pripada književnome stilu te ih ne susrećemo svakodnevno, kao što su libar, uljudba, utiha i vrutak, a čitateljima su također lijepe i zvučne hrvatske riječi nauštrb, oblutak, šapat, vazdazelen te zavežljaj.

U nastavku možete pročitati koje su se sve riječi našle u komentarima.

Pročitajte i ovo Zašto ne jednostavno? Dati odgovor ili odgovoriti? Prije nego što donesete odluku, uzmite u obzir ovaj članak

Pročitajte i ovo Stavi je na pravo mjesto Zašto ne možemo reći "Je vani hladno"