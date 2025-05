Znate li što znači mirisnica, rasprodajnica ili buvara?

Jezik nije statičan, stalno se mijenja. Prilagođava se novim vremenima i okolnostima. Riječi tijekom vremena nestaju, ostaju ili nastaju. Dakle, postoji aktivan sloj postojećeg jezika koji čine sve riječi koje u određenom trenutku rabimo. Pasivan sloj čine sve riječi koje su zastarjele i više ih ne koristimo, a postoji i sloj koji obuhvaća sve one riječi koje u jezik ulaze ili iz njega izlaze jer se sve manje upotrebljavaju. Koje su riječi nastale, a koje nestale iz našeg rječnika?

Aktivni leksik

Aktivni leksik čine riječi koje ljudi često koriste – to su općepoznate riječi koje većina govornika razumije, ali i posebne riječi koje koristi manji broj ljudi, primjerice stručni izrazi u nekoj profesiji (jezik struke).

Pasivni leksik

Čine sve riječi koje više ne koristimo jer se svijet promijenio ili se jezik promijenio. Neke riječi su nestale jer su nestale stvari i pojave koje su označavale (društveno-povijesne promjene). Na primjer, više nemamo kočije jer vozimo automobile, nemamo barune i grofove, ne odijevamo krinoline i surke, ne koristimo jatagane i kremenjače, ne plaćamo dinarima i ne zovemo žandarmeriju. Sve su to historizmi – riječi koje označavaju nešto što više ne postoji.

Druga su skupina riječi arhaizmi, riječi zamijenjene novima jer se jezik razvija (unutarjezične promjene). Danas umjesto cjelov kažemo poljubac, uvijek umjesto vazda, a ogrlica više nije đerdan. Nitko više ne ašikuje, ali se ni ne udvara kad je zatravljen (očaran).

Postoje i riječi koje nikad nisu zaživjele u svakodnevnom govoru, ostale su zapisane samo u starim rječnicima ili književnim djelima. Nekrotizmi su riječi koje je izmislio i koristio neki pisac, poput množba (množenje) ili ljesit (drven). Knjiške lekseme nalazimo samo u književnosti, a smislili su ih stari jezikoslovci i zaljubljenici u jezik da bi zamijenile strane riječi. Kolostaj je trebao zamijeniti kolodvor, a mirisnica je zamjena za parfumeriju.

Leksik na prijelazu

To su riječi koje su bile popularne, ali počinju izlaziti iz uporabe. I zastarjelice pomalo padaju u zaborav. Riječi poput ferije (odmor) i fiskultura (stari naziv za Tjelesni odgoj) pripadaju toj skupini riječi. Oživljelice su suprotnost zastarjelicama – riječi koje su bile zaboravljene, ali su se vratile u svakodnevnu upotrebu (djelatnik, dužnosnik, domovnica). Pomodnice su riječi koje su trenutačno u modi. Brzo postanu popularne, ali i naglo nestanu iz svakodnevnoga govora kad moda prođe. Na primjer, modni trendovi koji su bili popularni, a sada više nisu. Tražite li od frizerke bibericu ili fudbalerku? Nosite li kaubojke? A tko još ide na parti ili u disko?

Novotvorenice

To je posebno zanimljiva kategorija jer to su potpuno nove riječi koje nastaju da bi se izrazio neki novi pojam ili da bi se našom riječju zamijenila neka strana riječ. Možda ste nedavno čuli za plovopis, kuterac ili tipkomamac. Nekad su to bili zaleđe, mapa i premosnica. Neke riječi postanu popularne i počnu se koristiti, a druge nisu toliko prihvaćene. Zapravo, to su sve one riječi koje ulaze u rječnik, ali još nisu postale dijelom svakodnevnog govora. Neke zvuče smiješno, druge pomalo neobično – uvjerite se i sami:

Ako ste propustili novu epizodu, sutra možete pogledati ponovak (reprizu).

Kad sam jako gladan, pojedem dvokrišku (sendvič).

Potrgao mi se dodirnik (touch screen).

Očvrsje i omekšje (hardware, software) sastavni su dijelovi računala.

Popularna influenserica objavila je sebić (selfie).

Osvojio je veliki glavnjak (zgoditak), sad može kupiti novi munjosprem (akumulator).

Naši političari puni su ispraznica (floskula), možda bi ih trebalo uputiti na istinomjer (poligraf).

Od malih nogu sanjao je da će biti krmnik (pilot) kad odraste.

Ako vas nismo uspjeli nasmijati, nadamo se da smo vas barem nadahnuli da i vi smislite neku originalnu riječ. Tko zna, možda i vaša riječ postane hit ili nekomu izmami osmijeh.

