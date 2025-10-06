Slavni hrvatski chef registrirao žig, a isti naziv već koristi i Butkovićev portal. Urednica za DNEVNIK.hr: "Učinio je to u lošoj vjeri..."

Nakon što je na gastroportalu Kult Plave Kamenice objavljena vijest kako poznati kuhar i humanitarac Mario Mandarić više nije glavni chef zagrebačkog restorana Noel, spomenuti kuhar iznenadio je objavom na svom profilu na Facebooku. Naime, obznanio je kako je postao vlasnik registriranih žigova "Kult Plave Kamenice" i "Plava Kamenica".

Dakle, spomenuti portal, koji je znao i kritizirati Mandarića te njegove projekte, a iza kojeg stoji novinar Davor Butković, dugogodišnji gastrokritičar, objavio je kako je odlazak poznatog kuhara iz Noela očekivan ishod.

"Još prije pola godine gradom se proširila vijest da Mandarić više ne radi u Noelu. Mandarić nas je tada nazvao i rekao da sve to nije točno te da on i dalje ima velike planove s Noelom. Međutim, investitori su imali drukčije planove, koji uključuju ozbiljna ulaganja u otvorenje još jednog restorana u Noelovu podrumu, što Mandarić financijski nije htio ni mogao pratiti", naveo je Kult Plave Kamenice te dodao:

"Mandarić se paralelno s poslom u Noelu bavio nizom drugih poslova, što se pokazalo nespojivim s vođenjem fine dining restorana. Noel je unatrag dvije godine izgubio zagrebačku publiku. Ove godine posluje pozitivno ili barem na pozitivnoj nuli, ali zahvaljujući stranim gostima. Zagrepčani su prestali dolaziti u Noel odlaskom Ivana Juga i Brune Vokala.

Noelovi vlasnici sada moraju vrlo pažljivo izabrati novog glavnog chefa, s kojim će pokušati vratiti stari renome prvom zagrebačkom Michelinovom restoranu."

Mario Mandarić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Nedugo potom Mandarić se oglasio na Facebooku.

"PAŽNJA, PAŽNJA! Ovim putem želim javno istaknuti da sam već duže vrijeme vlasnik registriranih žigova 'Kult Plave Kamenice' i 'Plava Kamenica'. Stoga pozivam sve koji koriste ta imena u svojim poslovima, naslovima, eventima ili bilo kojoj drugoj komercijalnoj aktivnosti, da se jave mom odvjetniku radi dogovora o najmu prava na korištenje mojih žigova i reguliranja daljnjih aktivnosti pod tim imenima. Jer red je red, a pravo je pravo.

Isto tako, dajem besplatno na korištenje svoje žigove nekome tko ima dobru ideju za koristiti ih. Da napomenem, žigove je moguće i u potpunosti otkupiti od mene. Sve što trebate je priložiti dokaz da niste jedan od najvećih poreznih dužnika u Zagrebu i da državi ne dugujete 196.000 eura poreza", naveo je Mandarić aludirajući na Butkovićev dug zbog kojeg se našao na listi dužnika koju objavljuje Porezna uprava.

"Nakon te rutinske sitnice, možemo u pregovore, a do tad, vidimo se na Adventu na kućici 'Kult Plave Kamenice', a možda i u kojem 'Plava Kamenica' javnom WC-u, tko zna", zaključio je Mandarić.

Ono što najviše čudi jest da gastroportal koji se nerijetko u svojim recenzijama postavljao kao autoritet u ugostiteljstvu nije učinio osnovnu stvar, a to je zaštita svog naziva i brenda.



"Situacija je ovakva... Mi već deset godina izlazimo pod ovim imenom, to je naš identitet, a gospodin Mandarić je registrirao taj žig tek nedavno u lošoj vjeri. Uzurpirao je zapravo taj identitet. Zaštitio je žig koristeći činjenicu da to ime formalno nije bilo zaštićeno. Sve drugo je tehničko-pravno pitanje kojim se sada bave naše odvjetnici, a mi i dalje radimo normalno", kazala je za DNEVNIK.hr Sanja Simić, glavna urednica portala Kult Plave Kamenice.

Dodala je kako im sad slijedi pravna bitka za zaštitu imena.

"Ne znam zašto je gospodin Mandarić to učinio, ne mogu ulaziti u njegove motive. Mi ćemo nastaviti raditi naš posao i pravno rješavati ovaj slučaj", zaključila je Sanja Simić.