Zbog političke igre, radio koji je glas zajednice više od pola stoljeća mogao bi utihnuti. Radnici mjesecima bez plaće, gradonačelnik: "To nije moja odgovornost"

Zamislite da radite za minimalac. Svaki dan dolazite na posao i na kraju mjeseca umjesto plaće - friška figa. Da stvar bude bolja, ta agonija ne traje jedan, nego više mjeseci. To je realnost zaposlenika Hrvatskog radija Otočac. Svi su redom taoci političkog prepucavanja u gradiću koji jedva broji deset tisuća stanovnika.

Zaposlenici su zavapili ekipi rubrike Poziv. "Dragi kolege, lijep Vam pozdrav iz Otočca. Mi smo voditelji, urednici i tehničari Hrvatskog radija Otočaca. Od svibnja ne dobivamo sredstva za plaću ni za redovan rad, iako su proračunom predviđena. Grad ih ne želi uplatiti. Doslovno smo pred gašenjem, možete li nam pomoći i upoznati javnost s našom situacijom".

Umjesto glazbe i već dobro poznatih glasova valovima hrvatskog radija Otočac uskoro bi mogla zavladati tišina, jer veterani radijskog etera Gacke doline od svibnja svoju pošteno zarađenu plaću ne primaju.

Ruža Orešković je na mjestu direktorice radija posljednjih 17 godina. Kao odgovorna osoba, iako ni sebi nije isplatila plaću, upravo je ona kazneno odgovorna zbog neisplate plaća.

"Gradski vijećnici su krajem prošle godine donijeli odluku da za HRO bude rezervirano 100.000 eura. Gradonačelnik donosi odluke, a šutke od 8. svibnja više ne pristaje isplaćivati radiju proračunom utvrđene iznose. Brani se revizijom. To je jedna od njegovih obrambenih linija zašto više ne želi sufinancirati program radija", ispričala je Orešković.

Hrvatski radio Otočac u 30-postotnom je vlasništvu grada Otočca, zatim slijedi veterinarska stanica Otočac, također s 30 posto, a tu je i katedra čakavskog sabora pokrajine Gacke s 15 posto. Radnici i ostali čine ostatak od 25 posto.

Nažalost sudbina novinara, urednika i tehničara Hrvatskog radija Otočac nije izoliran slučaj u Hrvatskoj.

Direktorica radija otkriva - kako svi problemi kreću u svibnju kada postaje nezavisna gradska vijećnica.

"Podsjetit ću da sam bila gradska vijećnica i u ratnim godinama u jednom mandatu. Sada pri kraju radne karijere odlučila sam se ponovno uključiti, misleći da mogu pomoći upravo i opstanku ovog radija kao gradska vijećnica. Napad gradonačelnika u startu bio je da ne mogu biti vijećnica, da sam u sukobu interesa, odnosno da nije etički. Ja sad pitam gradonačelnika – je li etički da on kao prvi čovjek grada bude predsjednik skupštine radija", poručila je.

"Svaki dan je neka nova nada, da će se naći neki kompromis, tračak razuma, da će netko prepoznati i svoju neku možda lošu odluku. Bolno je. Radio nije obrt, ne može se danas zatvoriti jedan radio i sutra otvoriti", poručila je Josipa Jergović Baklaić.

Postoji li rješenje?

Pozivu se odazvao gradonačelnik Otočca Goran Bukovac s kojim je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

"Postoji više faktora u ovoj situaciji. Jedan od njih je vlasnička stuktura HRO-a koja je dugogodišnji problem. Također, nalazi državne revizije govore da se elektronički mediji, među kojima su i radio postaje, financiraju putem javnih poziva po jasnim kriterijima. Te posljednje, to što je direktorica u jeku kampanje instrumentalizirala radio koji plaćaju svi građani. Ja to nisam prijavio jer sam više za dogovor. Sve ih više mjeseci pozivam da nađemo rješenje", poručio je Bukovac. Ipak, Orešković tvrdi da joj je gradonačelnik posljednji put otkazao skupštinu.

Evo što na sve kaže državna revizija.

"Utvrdili smo nepravilnosti u više područja, od toga i u području rashoda. Nalog koji smo tada dali gradu Otočcu, a koji je dan zbog nepoštivanja odredbi zakona o elektroničkim medijima, odnosio se na rashode koje je grad ostvario u iznosu od 50.000 kuna za pružene usluge odnosa s javnošću i vođenje društvenih mreža i to temeljem zaključenog ugovora s jednom PR agencijom, a da prethodno nije raspisao javni poziv. U vezi s financiranjem HRO nismo utvrdili nepravilnosti, niti smo dali nalog", poručila je Josipa Maraković iz Državnog ureda za reviziju.

Prema tome, Bukovac bi odmah mogao isplatiti proračunski novac. "Ja pozivam državnu reviziju da dođe i da još jednom sagleda tu problematiku", rekao je Bukovac.

Kako kaže, za ponedjeljak je sazvana skupština HRO-a gdje se nada postići rješenje za isplatu plaća. "Meni je žao zbog njih, ali odgovorna osoba za isplatu plaća nije gradonačelnik nego direktor. Sutra ću ponuditi ostavku na poziciji predsjednika skupštine, iako mislim da to nije dobro rješenje", rekao je.

Kako kaže, smatra da je potrebno restrukturirati radio.

