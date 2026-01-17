Talijanski div zauzeo splitsku luku: Poznato što moćna fregata radi u Jadranu

U Split je u petak, 16. siječnja, uplovila talijanska fregata Virginio Fasan (F591) sa 203 člana posade. Brod je dio NATO-ove skupine stalno spremnih pomorskih snaga 2 (SNMG2) i u gradu će boraviti do 19. siječnja.

Virginio Fasan dug je gotovo 145 metara i širok 19,7 metara, s helidromom za dva helikoptera. Opremljen je naprednim senzorima i protupodmornim sustavima, a sposoban je pratiti aktivnosti pod morem i boriti se protiv podmornica.

Tijekom boravka u Splitu, posada će zajedno s Hrvatskom ratnom mornaricom izvesti vježbu taktičkog manevriranja i komunikacije, uključujući kretanje u formaciji, traganje i spašavanje te slijetanje helikoptera na palubu.

Virginio Fasan ranije je sudjelovao u brojnim NATO misijama, uključujući humanitarne i antiterorističke operacije, gdje je često služio i kao zapovjedni brod.

Dolazak broda privukao je pažnju prolaznika, a splitska luka redovito prima NATO brodove, od fregata do američkog nosača aviona Gerald Ford. Brod će u luci ostati do ponedjeljka.

Više pogledajte u prilogu novinarke Nove TV Anje Perković.