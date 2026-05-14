Europski povjerenik za obranu nahvalio Hrvatsku: "Vaš razvoj zračnih snaga je impresivan"

O detaljima sporazuma o zajmu, ali i obrambenim okolnostima u kojima se Europa trenutačno nalazi, europski povjerenik za obranu Andrius Kubilius govorio je samo za Novu TV. Među ostalim otkrio je i rokove isplate europskog zajma - današnji srednjoškolci do tada će biti već nadomak mirovine.

"Hrvatska će dobiti 1,7 milijardi eura zajma, što je jako blizu vašeg godišnjeg proračuna za obranu. Europa prvi put kreditira takav mehanizam kako bi uložila u obranu. Hrvatskoj dobro ide", rekao je Kubilius, dodajući da potrošnja novca ovisi o odluci zemlje članice.

"Mi smo odobrili sve planove, pa i hrvatski plan, ali to je tajno. Protuzračna obrana je ključan prioritet, ali i ostala područja su važna. Hrvatska Vlada, premijer i ministar obrane, oni odlučuju što još Hrvatskoj treba, uz sve ono što već ima. A Hrvatska je zaista dobar primjer, inspirativan primjer svim članicama EU, kako razvijati mogućnosti nacionalne obrane - primjerice s razvojem protuzračne obrane, s vrlo aktivnom ulogom kad je riječ o projektima europskih razmjera s dronovima, Hrvatska je zaista dobar primjer", poručio je povjerenik.

Na pitanje kako vidi ulogu Hrvatske na europskoj obrambenoj karti, rekao je da je "Hrvatska dobar primjer drugim zemljama, posebno onima slične veličine".

"Vaš razvoj zračnih snaga je impresivan. Zatim definitivno odluke koje ste nedavno donijeli, poput uvođenja vojnog roka, to je jako važna i snažna odluka. Ako sam dobro shvatio, protječe dobro, to je ohrabrenje i dobar primjer drugim zemljama", kazao je.

Može li se Europa braniti bez američke podrške?

"Moramo biti spremni preuzeti odgovornost za konvencionalnu europsku obranu na sebe! To je ono što naši transatlantski partneri, Amerikanci, traže od nas. Naravno, trebat će nam vremena. Ali imamo vrlo jasne planove, koji naravno ovise o svim zemljama članicama pojedinačno, koliko će razvijati svoje mogućnosti. I opet mogu samo nahvaliti Hrvatsku - zaista ste dobar primjer", poručio je Kubilius.

Na pitanje vidi li ideju zajedničke europske vojske kao opciju u skoroj budućnosti, odgovorio je:

"Zalagao sam se, s odgovornošću, da na ono što ja zovem velikim pitanjem - pronađemo velike odgovore! Ako SAD uistinu smanji svoju prisutnost i broj svojih postrojbi, morat ćemo imati nešto slično! Morat ćemo imati europske snage za brzo djelovanje! Možemo to zvati europskom vojskom, ali ona mora biti iste kvalitete kakvu sada imamo od SAD-a. To je moje mišljenje, ali na liderima je, na premijerima da odluče."

Otkrio je da je i s premijerom Andrejem Plenkovićem razgovarao o budućnosti europske obrane.

"Nismo išli u detalje, ali definitivno - Europa se suočava s onim što bismo mogli nazvati vojne prijetnje, ruski rat protiv Ukrajine, rat u Iranu. Suočavamo se i s promjenom američke prisutnosti na europskom kontinentu. Moramo biti spremni ojačati vlastite mogućnosti."

Pitanje je i kad će Hrvatska morati vratiti posuđeni novac.

"To je zaista jeftin zajam na 45 godina, poček je 10 godina. Prvih 10 godina nećete ništa plaćati, a nakon toga 45 godina za otplatu je jako dobar rok", zaključio je Kubilius.