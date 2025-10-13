Obavijesti Foto Video Pretražite
BIZARNA SITUACIJA

Koza ogrebala dijete u zagrebačkom zoološkom: Sve je iznenadila reakcija roditelja

Piše DNEVNIK.hr, 13. listopada 2025. @ 20:37 komentari
Koze
Koze Foto: Dnevnik Nove TV
Hitna služba na teren nije izašla, roditeljima su poručili da odu do najbliže bolnice na pregled.
