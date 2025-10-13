Koza ogrebala dijete u zagrebačkom zoološkom: Sve je iznenadila reakcija roditelja

Bizarna situacija dogodila se tijekom vikenda u zagrebačkom zoološkom vrtu! Koza je ogrebala dijete zbog čega su burno reagirali roditelji.

"Imamo situaciju da je dijete navodno povuklo kozu za rogove. Koza mu je vratila. U svakom slučaju dijete je završilo s ogrebotinom na bradi to su stavili flaster i više se nije vidjelo", rekao je Ivan Cizelj, ravnatelj zoološkog vrta.

Zbog sitne ogrebotine, roditelji su pozvali 112. Hitna služba na teren nije izašla, roditeljima su poručili da odu do najbliže bolnice na pregled, no policija je morala doći po dojavi.



"Tu je bila cijela zafkrancija da su došli uhititi kozu. Oni su poslikali natpis da je ulaz na vlastitu odgovornost, u smislu što mi ne možemo predivdjeti kako će se netko ponašati. Roditelji su se kad su izlazili iz zoološkog vrta obratili blagajnicama koje su relativno iznapadali, tražili su odgovorne osobe zbog odštete", dodao je cizelj.

Više o ovoj temi pogledajte u videoprilogu reporterke Dnenvika Nove TV Andree Obradović: