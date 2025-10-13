Uređaji se kvare čim istekne jamstvo, popravci preskupi: Evo kako se planira štititi kupce

Sprema se borba s nepoštenim trgovačkim praksama.

Od popravka uređaja, ugrađenih kvarova do raskida ugovora - Ministarstvo gospodarstva priprema Zakon koji bi trebao obuhvatiti sve, i to po europskim pravilima.

Većom zaštitom zadovoljni su iz potrošačke udruge. Osamdeset posto ljudi koji ih zovu, ističu, žali se na kvarove i popravke.

Najviše uređaja kvari se između druge i treće godine, pokazalo je ranije istraživanje zastupnice Biljane Borzan. Stvara se više otpada, a ističe - džepovi su prazniji.

Biljana Borzan Foto: DNEVNIK.hr

Nacrt Zakona naglašava sniženje računa po najnižoj cijeni u posljednjih 30 dana, a ako vam na upit odgovara umjetna inteligencija, imat ćete pravo tražiti čovjeka.

"Ljudi plaču, jednostavno se nama jave i plaču. Čeka satima da dođe na red i onda mu se javi taj neki uređaj s kojim ne može komunicirati", govori Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

