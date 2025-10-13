NOVI ZAKON
Uređaji se kvare čim istekne jamstvo, popravci preskupi: Evo kako se planira štititi kupce
Piše DNEVNIK.hr,
13. listopada 2025. @ 20:21
Zakon po europskim pravilima donosi više prava potrošačima, manje otpada i veću odgovornost trgovaca.
Sprema se borba s nepoštenim trgovačkim praksama.
ZA 100 EURA
USKOK podigao optužnicu protiv 85 ljudi: Otkriveno kako su prodavali uvjerenja
Objavljeni podaci
Ovo je prosječna zagrebačka plaća: Imate li i vi toliko?
"SADA JE JASNO"
Vučić ga je nazivao bratom i prijateljem, a sada je bijesan: "To ugrožava sigurnost cijelog Balkana"
Od popravka uređaja, ugrađenih kvarova do raskida ugovora - Ministarstvo gospodarstva priprema Zakon koji bi trebao obuhvatiti sve, i to po europskim pravilima.
Većom zaštitom zadovoljni su iz potrošačke udruge. Osamdeset posto ljudi koji ih zovu, ističu, žali se na kvarove i popravke.
Najviše uređaja kvari se između druge i treće godine, pokazalo je ranije istraživanje zastupnice Biljane Borzan. Stvara se više otpada, a ističe - džepovi su prazniji.
Biljana Borzan
Foto:
DNEVNIK.hr
Nacrt Zakona naglašava sniženje računa po najnižoj cijeni u posljednjih 30 dana, a ako vam na upit odgovara umjetna inteligencija, imat ćete pravo tražiti čovjeka.
"Ljudi plaču, jednostavno se nama jave i plaču. Čeka satima da dođe na red i onda mu se javi taj neki uređaj s kojim ne može komunicirati", govori Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.
Više o ovoj temi pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sare Viteškić: