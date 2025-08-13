Policija zaustavila dva stranca: Otkrili ukradeni automobil, ali i neočekivan teret

Hrvatska policija je blizu državne granice sa Srbijom na području Iloka u osobnom automobilu Audi RS5 švicarskih registracija kod vozača i suvozača, stranih državljana, pronašla oružje i drogu, te je utvrđeno da je automobil ukraden, izvijestila je u srijedu PU vukovarsko-srijemska.

Kako se navodi, policijski službenici su 10. kolovoza u blizini državne granice Republike Hrvatske, na području Postaje granične policije Ilok zaustavili osobni automobil Audi RS5 švicarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 18-godišnji državljanin Švicarske, dok je suvozač bio 19-godišnji državljanin Njemačke.



Prilikom postupanja, vozač je policijskim službenicima predao plinsko oružje s 50 komada pripadajućeg streljiva, hladno oružje te raspršivač dozvoljenih neškodljivih tvari, dok je suvozač predao vrećicu s manjom količinom hašiša i vrećicu s tragovima kokaina.

Provjerom vozila policija je otkrila i da je za njim raspisana međunarodna objava jer je predmet kaznenog djela u inozemstvu. Testiranjem je vozaču utvrđena prisutnost opojnih droga u organizmu, no odbio se podvrgnuti liječničkom pregledu odnosno uzimanju krvi i urina radi analize te je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Vozilo, oružje i droga su privremeno oduzeti, a osobe dovedene u policijsku postaju radi provođenja kriminalističkog istraživanja.

Zbog počinjenih prekršaja privedeni su na Općinski sud u Vukovaru, gdje su im izrečene novčane kazne, koje nisu platili, stoga su odmah zamijenjene kaznom zatvora, navode iz PU. Obojica su potom predani u Zatvor u Osijeku.



Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje vozila.