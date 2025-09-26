Ova dva grada sufinanciraju najamnine mladim obiteljima: Evo tko se sve može javiti i do kada

Dok država "pegla" svoj model priuštivog stanovanja, sve je veći broj gradova prepoznaje važnost rješavanja stambenog pitanja za mlade kao ključnog faktora za zadržavanje stanovništva, poticanje demografske obnove i osiguravanje razvijenog urbanog okruženja.

Program priuštivog najma jedna je od mjera Nacionalnog plana stambene politike do 2030.

Javno savjetovanje završilo je 20. rujna, a program predviđa aktiviranje stambenih jedinica u državnom vlasništvu kao i uključivanje praznih stanova u privatnom vlasništvu. Time bi se, uz isplatu naknade vlasnicima, višegodišnje prazne nekretnine dale u najam građanima koji svoje stambeno pitanje ne mogu riješiti na tržištu nekretnina.

Takvih je, nažalost, s obzirom na cijene najma koje konstantno rastu sve više. Neki gradovi sami su odlučili pomagati mladim obiteljima u subvencioniranju troškova najamnine.

Kaštela Foto: Miroslav Lelas/Cropix

Jedan od njih je grad Kaštela koji je objavio javni poziv za dodjelu pomoći mladim obiteljima radi podmirenja dijela troškova slobodno ugovorene najamnine u 2025. godini. Kako su naveli u javnom pozivu koji je otvoren do 30. rujna, pomoć će se dodjeljivati u iznosu od 300 eura mjesečno za mladu obitelj s djecom (16 pomoći) te 200 eura za mladu obitelj bez djece (12 pomoći).

Razdoblje za koje se dodjeljuje pomoć je šest mjeseci, od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. godine.

Prihvatljivi troškovi uključuju troškove slobodno ugovorene najamnine – troškova stanovanja mladih obitelji s prebivalištem na području Kaštela najmanje godinu dana prije podnošenja prijave. Pomoć se odobrava korisnicima koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnog tijela i prijavljenim Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području Kaštela. Ugovor o najmu mora biti sklopljen najmanje za razdoblje od 01. lipnja do 31. prosinca 2025. godine.

Sve detalje o Javnom pozivu možete pronaći na službenim stranicama Grada Kaštela.

Krapina također sufinancira troškove stanovanja mladih obitelji s ciljem demografske obnove i smanjenja iseljavanja, a javni poziv na koji se zainteresirani mogu javiti otvoren je do 31. listopada.

Na natječaj se mogu javiti mlade obitelji koje imaju sklopljen ugovor o najmu na području grada Krapine, a uvjet je da barem jedan od bračnih ili izvanbračnih partnera nije stariji od 45 godina. Mladom obitelji također se smatra i jednoroditeljska obitelj te samohrani roditelj.

Mlada obitelj u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu financijske potpore mora ispunjavati sljedeće uvjete:

oba bračna/izvanbračna partnera su hrvatski državljani ili strani državljani kojima je odobren boravak u Republici Hrvatskoj,

ukupna mjesečna primanja po članu kućanstva ne prelaze visinu prosječne hrvatske plaće u trenutku objave poziva

bračni/izvanbračni partneri nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu pogodnu za stanovanje

ni jednom od bračnih/izvanbračnih partnera nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

Ugovor o najmu mora biti sklopljen najmanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine. Korisnici s najmodavcem ne mogu biti srodnici po krvi u ravnoj liniji, kao niti vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji je najmodavac stana.

Kako je navedeno u pozivu, financijska potpora za mladu obitelj s djecom iznosi 50 posto mjesečne najamnine, a najviše do 200 eura mjesečno. Za mladu obitelj bez djece grad će sufinancirati 50 posto iznosa mjesečne najamnine, a najviše do 100 eura mjesečno.