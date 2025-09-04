Može li se u Zagrebu unajmiti stan za 350 eura? "Gledam danima oglase. Pa otkud mi ta lova?!"

Rujan je mjesec kad je potražnja za stanovima koji se iznajmljuju na vrhuncu, osobito u Zagrebu. Uskoro počinje nova akademska godina pa su studenti koji dolaze na studij u metropolu, a nemaju mjesto u domu ili osiguran stan, u potrazi za smještajem. Uvijek ima i zaposlenih koji također traže novi smještaj.

Podstanari se slažu da je danas situacija gora nego ikad; cijene su još više narasle u odnosu na prošlu godinu, dio stanova prenamijenjen je za smještaj stranih radnika, što se pokazalo kao unosan biznis pa je stanova za najam koji si mogu priuštiti oni sa skromnijim budžetima, a to nisu samo studenti, sve manje.

Rasprava o ovoj temi vodi se i na Redditu gdje je jedan korisnik koji je u potrazi za stanom tražio savjet.

Stan za 350 eura nemoguća misija?

"Je li uopće moguće danas pronaći neki normalan stan za jednu osobu u Zagrebu, da nije u prizemlju (podrumu) do 350 eura bez režija? Evo gledam danima, uspio sam naići na jedan stan, ali je iznajmljen ženi koja je platila najam za cijelu godinu unaprijed. Pa otkud mi ta lova?! Ako imate kakav savjet, iskustvo, molim vas podijelite."

Iskustva su pak različita.

"Ja sam toliko plaćao prije šest godina garsonijeru."

"U samom Zagrebu ne. Ispod 400 eura nemaš što gledati, a da je bez cimera."

"To teško da ćeš naći. Ja sam našla garsonijeru za 400, ali to je bilo stvarno na sreću i sumnjam da takvih ima puno."

Jedna korisnica ipak je dala konkretniji savjet u traženju jeftinijeg stana za unajmiti.

"Evo ti mog iskustva prije oko mjesec dana. Za 350 eura bude ili suteren ili stan u kući, ali fora je u tome da spuste cijenu jer grijanje bude na električne grijalice ili plinsku peć. Obično bude velik prostor što ti je prednost, ali nedostatak je što ćeš grijati možda jednu sobu i WC, nabiti račun za struju... E sad, nije istina da nije moguće, ja sam pronašla garsonijeru za 370 eura koja je imala apsolutno sve potrebno, ali mi je bila malo dalje od posla i nisam imala vremena čekati da se tadašnji stanar iseli, tako da sam uzela garsonijeru za 400 eura koja je bila i bliže i odmah dostupna.

Možeš imati sve potrebno u 25 kvadrata za život jedne osobe i možeš pronaći normalan stan za 370-400 eura, za 350 ćeš morati možda nešto žrtvovati i na kraju mjeseca će te možda izaći skuplje baš zbog šugavog grijanja koje je najčešće problem."

Pretraga internetskih oglasnika pokazuje da se za 350 eura može unajmiti stan, ali oni koji nisu u suterenu ili kući doslovce se mogu nabrojati na prste jedne ruke.

Primjerice, na Knežiji se za 350 eura ali s režijama iznajmljuje stančić od 18 kvadrata. Za isti iznos oglašen je i stan od 25 m2 u Gornjoj Dubravi za kojeg se navodi da je moderan, što bi možda i bio da smo još u 80-tima. Iznajmljuje se i 20 kvadrata garsonijere u Kustošiji u prizemlju.

Slični oglasi po 350 eura mjesečnog najma odnose se ili na suterene ili na kuće: dakle, za taj novac može se dobiti 30 m2 u kući u Stenjevcu, 20 m2 u suterenu u Šestinskom dolu, 28 m2 na Bukovcu u prizemlju kuće, 22 m2 u kući u Stenjevcu, 35 m2 u Gornjoj Dubravi u suterenu.

Ako ipak povećamo mjesečni budžet za stanarinu u rasponu od 400 do 500 eura, ponuda je ipak nešto bolja i kvalitetnija. Za 400 eura može se unajmiti 29 kvadrata u Voltinom ili 33 u Gornjoj Dubravi. Oni kojima ne smeta stan u kući možda se učini pristupačnijim da za isti iznos unajme 54 kvadrata u Svetoj Klari. Na Trešnjevci se pak za isti iznos može dobiti tek 20 ili 27 kvadrata.

Ako dignemo budžet za još 50 eura, za 450 se tako može unajmiti 45 kvadrata na Kajzerici, 50 m2 na Volovčici ili pak uređenih 30 m2 u Novom Zagrebu (Kamenarka). Međutim, za taj novac iznajmljuje se i 18 kvadrata u potkrovlju zgrade u Remetincu.

Najviše garsonijera i manjih stanova do 35 kvadrata, u oglasnicima su po cijeni od 500 eura. Nude se u različitim dijelovima grada, što znači jednako kao i kod kvadrature, da vlasnici imaju svoju računicu i da se za isti novac iznajmljuje 18 kvadrata u Remetincu i 45 na malo udaljenijoj Kajzerici te 20 kvadrata u Primorskoj ulici u samom centru grada.

Cimerstvo kao jeftinija opcija

Neki studenti preferiraju veće stanove koje onda dijele s cimerima pa tako uživaju u većem komforu i više prostora, a uglavnom je to i jeftinija opcija od one da sve troškove plaćaju sami. Najtraženiji su kvartovi u blizini fakulteta ili studentskih domova koji imaju menze: Borongaj, Maksimir, Kvatrić, Cvjetno naselje, Trešnjevka...

No, to koriste i stanodavci. Tako je najpovoljniji stan na Borongaju garsonijera od 25 m2 i to za 500 eura dok su nešto veći i skuplji. Područje Maksimira je povoljnije, neki stanovi se nude i za manje od 400 eura, a i izbor je veći. Najpovoljniji stan koji se iznajmljuje u Cvjetnom naselju je 36 m2 za cijenu od 550 eura dok se 43 kvadrata daju za 700 eura.

No, visina stanarine i lokacija nisu jedini izazov koji podstanari moraju riješiti. Naime, većina stanodavaca traži i polog, najčešće u visini jedne mjesečne najamnine pa je i to novac koji valja imati pripremljen. No, ima tu još uvjeta koje treba zadovoljiti; primjerice mnogi iznajmljivači traže da su im podstanari nepušači, da nemaju kućne ljubimce ili da su zaposlene žene... Kad se podvuče crta, mnogi su podstanari u vrlo nezavidnom položaju i poput onog s početka teksta, nemaju baš puno izbora.