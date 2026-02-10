Evo što kolege kažu o novom ministru Alenu Ružiću, ali i zašto se usporedio s Baby Lasagnom

Alen Ružić - ugledan kardiolog, posljednje četiri godine na čelu KBC-a Rijeka. Za kolege je ozbiljan i predan profesionalac. Liječnik kojemu se vjeruje.
(Foto:
DNEVNIK.hr)
"Odličan kao stručnjak, odličan kao čovjek. Kakav je bio i do sada. Ja se nadam da će Alen opravdati povjerenje građana i da će biti odličan i kao ministar", rekao je Grgo Martinović, specijalist traumatologije.
Brojni su zajednički projekti iza njih, tvrdi doktorica Matina Pavletić,
pa i razdoblje Covid pandemije.
"Alen je prije svega izuzetno empatična osoba, osoba na koju se u bilo kojim okolnostima radnim ili privatnim uvijek možete osloniti. I osoba koja će vam uvijek na poziv odgovoriti, bez obzira koliko je zaposlen u tom trenutku", rekla je.
Alen Ružić, kandidat za budućeg ministra rada
Foto:
DNEVNIK.hr
Ako ga hvale, tvrdi riječka oporba, zašto onda odlazi?
"Iz sektora u kojem je stručan i dobar odlazi u domenu rada i socijale gdje se baš do sad i nije iskazao ako uzmemo u obzir situaciju u KBC-u. Možemo uzeti u obzir preseljenje dječje bolnice s Kantride na Sušak u novu ustanovu gdje su ostali određeni repovi", rekla je Hana Paleka, gradska vjećnica (Možemo).
Otvoreno je govorio o o osobnoj borbi s debljinom. Zbog toga uvijek promovira zdravu prehranu, a tome se i profesionalno posvetio.
Pa čak i medicinski tim riječkog KBC-a je nedavno izveo endoskopske zahvate
kojima se smanjuje dio sluznice koji služi za apetit.
"Rješavamo ne samo pitanje debljine kao bolesti nego i svega onoga što je povezano s time", poručio je tada Ružić.
Foto:
DNEVNIK.hr
Kao ravnatelj KBC-a, Ružić je mjesečno zarađivao oko 4400 eura te dodatnih 3400 eura, jer je profesor na medicini te od edukacijskih djelatnosti. Supruga ima plaću oko 3 tisuće eura te 800 eura godišnje od drugog dohotka.
Od nekretnina, ima stan u Rijeci od 150 tisuća eura, suvlasnik je u kući u Gornjem pazarištu. Ima livadu u Vrbovskom u vrijednosti 16 i pol tisuće eura te polovicu kuće u Dramlju. Štednju od 12 tisuća eura. Ružići imaju i dva automobila u vrijednosti oko 26 tisuća eura.
U HDZ-u je od 2016. Na lokalnim izborima bio je kandidat za primorsko-goranskog župana. Vodio je personaliranu kampanju.
A nakon poraza usporedio se sa Baby Lasagnom. Nedavno je kooptiran u Predsjedništvo HDZ-a.
"Osoba je koja može dati novi impuls i doprinijeti još boljem radu resornog ministarstva", rekao je ministar graditeljstva Branko Bačić.
"Vjerujem da će biti odličan ministar i nema razloga da to ne bude na kraju gospodin Ružić i dolazi iz sličnog sektora", poručio je ministar obrane Ivan Anušić.
"Resor je iznimno zahtjevan, novog kolegu kada upoznam vjerujem da možemo očekivati jednu novu energiju i iskustvo koje donosi", rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić.
U ministarsku fotelju Alen Ružić zasjest bi mogao tek drugi tjedan.