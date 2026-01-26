Blokada granica: Samo na jednom mjestu očekuje se 900 prijevoznika

Zatvoreni prijevozi u Makedoniji

Zbog uvođenja novog Sustava ulaska/izlaska (EES) Europske unije, makedonski prijevoznici, kao i oni iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, najavili su da će započeti blokadu graničnih prijelaza koji vode prema schengenskom prostoru. Blokada najduže može trajati tjedan dana, piše Nova Makedonija.

Biljana Muratovska, glavna tajnica Udruge poslodavaca transportnih tvrtki Makedonije, Makam-trans ističe da će nova pravila značiti potpuni kolaps gospodarstva u zemlji, tj. u cijeloj regiji Zapadnog Balkana, uključujući Tursku (zemlje koje nisu članice EU i Schengenske zone), zbog prekida lanca opskrbe. S druge strane, ističe se da će transportna industrija, u kojoj je uložena ogromna količina kapitala i osigurava priljev učinkovitog stranog novca u proračun, biti potpuno uzdrmana.

U ponedjeljak će zbog blokade za teretni promet u Makedoniji biti zatvoreni granični prijelazi Deve Bair, Delčevo, Novo Selo, Dojran, Bogorodica, Medžitlija, Kjafasan, Blato i Blace, a sa srpske strane bit će zatvoren Tabanovce - Preševo.