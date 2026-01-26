Blokada granica: Samo na jednom mjestu očekuje se 900 prijevoznika

12:01 Zatvoreni prijevozi u Makedoniji
Zbog uvođenja novog Sustava ulaska/izlaska (EES) Europske unije, makedonski prijevoznici, kao i oni iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, najavili su da će započeti blokadu graničnih prijelaza koji vode prema schengenskom prostoru. Blokada najduže može trajati tjedan dana, piše
Nova Makedonija.
Biljana Muratovska, glavna tajnica Udruge poslodavaca transportnih tvrtki Makedonije, Makam-trans ističe da će nova pravila značiti potpuni kolaps gospodarstva u zemlji, tj. u cijeloj regiji Zapadnog Balkana, uključujući Tursku (zemlje koje nisu članice EU i Schengenske zone), zbog prekida lanca opskrbe. S druge strane, ističe se da će transportna industrija, u kojoj je uložena ogromna količina kapitala i osigurava priljev učinkovitog stranog novca u proračun, biti potpuno uzdrmana.
U ponedjeljak će zbog blokade za teretni promet u Makedoniji biti zatvoreni granični prijelazi Deve Bair, Delčevo, Novo Selo, Dojran, Bogorodica, Medžitlija, Kjafasan, Blato i Blace, a sa srpske strane bit će zatvoren Tabanovce - Preševo.
11:58 Blokada u Crnoj Gori
Uprava policije
Crne Gore dala je suglasnost organizaciju prosvjeda i oni će trajati 72 sata, odnosno do četvrtka u 12 sati, ukoliko dotad ne budu ispunjeni uvjeti preijvoznika.
Blokade se organiziraju kao dio regionalnog prosvjeda prijevoznika tereta iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zbog ograničavanja trajanja boravka - rada profesionalnih vozača u zemljama Schengena na najviše 90 dana u razdoblju od šest mjeseci.
Crnogorski prijevoznici prosvjeduju i zbog toga što Ministarstvo financija nije prihvatilo njihove zahtjeve o povećanju iznosa povrata trošarina na gorivo koje imaju njihove kolege u regiji, bržem povratu iznosa PDV-a na 30 do 60 dana jer sada čekaju godinama, kao i da se produži rad carinskim i fitosanitarnim inspekcijama, piše
Vijesti.me.
08:55 Blokada granica s EU-om
Prijevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije za ponedjeljak su najavili blokade transporta roba na granicama s EU-om u obama pravcima.
Ključni zahtjevi prijevoznika su: izuzeće profesionalnih vozača iz pravila "90 dana u 180 dana", priznavanje statusa radnika, a ne turista ili migranata prilikom prelaska granice, hitna reakcija Europske komisije na apele iz zemalja Balkana.
Prijevoznici će se na granicama okupiti u 12 sati.
Samo na Graničnom prijelazu Bosanska Gradiška očekuje se njih oko 900.