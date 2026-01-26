Prema hrvatskim granicama kreće 75.000 kamiona: Najavili blokadu

Prijevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije za ponedjeljak su najavili izlazak na granice s EU-om, te blokade transporta roba u obama pravcima.

Prema graničnim prijelazima s Hrvatskom kreće približno 5.000 vozila, dok bi u koordiniranim prosvjedima u podne trebalo sudjelovati gotovo 75.000 kamiona iz četiriju država, potvrđeno je iz Konzorcija Logistika BiH za Avaz.

Prijevoznici su najavili da će se zaustaviti na cestama, stotinjak metara od graničnih prijelaza te tako onemogućiti uvoz i izvoz roba, ali će neometano moći proći putnici, hitni slučajevi, vojni i transport lijekova te prijevoz žive stoke.

Prosvjed prijevoznika organizira se nakon višemjesečnih apela da se u razgovorima s predstavnicima Europske komisije zaustavi diskriminacija profesionalnih vozača kroz primjenu pravila po kojem na prostoru EU-a mogu boraviti samo 90 dana u razdoblju od pola godine. Iz prijevozničkih kompanija ističu kako nisu u mogućnosti poštovati to pravilo, da je u proteklih godinu dana sto vozača zaustavljeno, kažnjeno i prisilno udaljeno iz EU-a te da s primjenom elektronskog sustava kontrola ulaska i izlaska iz EU-a situacija postaje nepodnošljiva. Odnos EU-a i nemoć domaćih institucija prijete novim valom odlaska vozača i kolapsom domaće transportne industrije.

"Cestovni transport predstavlja osnovu funkcioniranja ulaznih i izlaznih lanaca snabdijevanja BiH i regije. Eliminacija ili ozbiljno ograničavanje rada domaćih cestovnih prijevoznika automatski znači prekide u isporukama, gubitak ugovora, kašnjenja u proizvodnji, rast cijena i nestabilnost tržišta", rekao je koordinator Logistike BiH, Velibor Peulić.

Iz Vanjskotrgovinske komore BIH upozorili su da bi blokada granica mogla izazvati ozbiljne posljedice za BiH privredu i izvoz. Predsjednik VTK BiH Ahmet Egrlić, na sastanku s poslodavcima u Sarajevu, poručio je da Komora podržava zahtjeve domaćih prijevoznika, ali ne i radikalne mjere koje ugrožavaju protok roba. Dodao je da su pojedine kompanije iz EU-a već izrazile zabrinutost zbog najavljenih blokada, pitajući se je li BiH pouzdana destinacija za dobavljače, te da čak 73 posto ukupnog izvoza BiH ide na tržište EU-a.