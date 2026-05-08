"Matematika ne drži vodu": Kalmeta i suradnici tvrde da je optužnica loša izmišljotina

Bivši ministar Božidar Kalmeta u petak je na zagrebačkom Županijskom sudu u svojoj obrani na ponovljenom suđenju u slučaju HAC-Remorker i Prometna renesansa Hrvatske još jednom odbacio optužbe , ističući da optužnica s njim "nema nikakve veze''.

"Odbacujem optužnicu jer ona nema nikakve veze sa mnom i to je sve što imam za reći", rekao je nekadašnji ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta, dodajući da ostaje pri svim svojim dosada iznesenim obranama.

Drugookrivljeni Zdravko Livaković, nekadašnji državni tajnik u vrijeme Kalmetinog ministarskom mandata, kazao je da ostaje pri svojoj ranijoj obrani te naglasio da ne postoji ni jedan dokaz koji bi ukazao da je počinio kaznena djela koja mu se stavljaju na teret.

Uz to, Livaković je sudskom vijeću predočio izračun novčanih sredstava, utemeljen na nalazu sudske vještakinje te svima trima dosadašnjih presuda, iz kojih, kako tvrdi, neupitno proizlazi da on "ni bilo tko drugi od njegovih suoptuženika nije niti mogao primiti novac".

Za činjenične navode iz optužnice, Livaković je dodao da je riječ o "vrlo loše izmišljenim optužbama".

Trećeokrivljeni Milivoj Mikulić, bivši član uprave Hrvatskih autocesta (HAC), također je sudskom vijeću predočio usporedbu novčanih iznosa koji se, kako je rekao, provlače kroz predmet. Pritom je ustvrdio da "novac, koji se stavlja na teret optuženicima izvan kruga trojice pokajnika, ne postoji u održivoj matematičkoj konstrukciji".

Optuženici su na raspravi u petak iznijeli svoje obrane nakon što je Uskok izmijenio činjenični opis optužnice. Prema izmijenjenoj optužnici, Kalmetu Uskok tereti da je izvukao nešto više od 220.000 eura, dok ga se tijekom ranija dva suđenja teretilo za nepripadnu koristi veću od pola milijuna eura.

Također, prema prijašnjoj optužnici Kalmeta se teretio da je dobio dio od oko 10 milijuna kuna (oko 1,3 milijuna eura) koji su, kako tvrdi Uskok, izvučeni iz Hrvatskih autocesta (HAC) preko tvrtke Remorker. Najnovija optužnica sada tereti Kalmetu da je kao ministar omogućio tadašnjem državnom tajniku Zdravku Livakoviću da od izvučenog novca dobije približno 10 milijuna kuna.

Suđenje ponovljeno nakon ukidanja nepravomoćne oslobađajuće presude

Bivši ministar se i nadalje tereti da je za potrebe Ministarstva prometa od tvrtke Fimi media naručio izradu filma "Prometna renesansa Hrvatske" za potrebe političke promidžbe, čime je državni proračun oštetio za 81.247 eura.

Do ponovnog suđenja došlo je nakon što je Vrhovni sud u rujnu 2022. godine ukinuo nepravomoćnu oslobađajuću presudu Kalmeti koji je, među ostalim, bio optužen i da je sa suradnicima podijelio više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta.

Kalmeta je bio oslobođen i za dio optužnice prema kojoj je Ministarstvo prometa kojem je bio na čelu oštetio za 600 tisuća kuna narudžbom promotivnog filma "Prometna renesansa Hrvatske", od marketinške agencije Fimi media koja je, u drugom postupku, osuđena za punjenje HDZ-ova crnog fonda novcem iz državnih institucija i tvrtki.

Uz Kalmetu i njegove suradnike koji su poricali optužbe u aferi Remorker optužnicom su bila obuhvaćena i trojica 'pokajnika' koji su prije početka suđenja priznali nedjela i nagodili se s tužiteljstvom.

Nekadašnji financijski direktor HAC-a Josip Sapunar još je u istrazi Livakovića i Mikulića prokazao kao osobe kojima je nosio novac što su ga HAC-ovi podizvođači uplaćivali na austrijski račun češke tvrtke Remorker u vlasništvu Igora Premilovca koji je poput Sapunara, nakon priznanja Uskokovih optužbi, sporazumno osuđen na povrat novca i rad za opće dobro.

Nagodbu s tužiteljstvom, nakon priznanja optužbi, postigao je i bivši direktor u Viaduktu Ivan Berket.

Drugi krak afere Remorker proširio se na Hrvatsku gospodarsku komoru i njenog dugogodišnjeg čelnika Nadana Vidoševića koji je pravomoćno osuđen na osam godina zatvora.