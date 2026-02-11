Potresna ispovijest žene: "Ubija me ostanak s njim, a ne mogu otići"

Na hrvatskom Redditu pojavila se objava jedne žene pod naslovom "Kako se riješiti ovisnosti o narcisu nakon 40 godina braka?" i izazvala je mnoštvo reakcija koje su u rasponu od podržavajućih, pa sve do onih osuđivačkih.

"Da, skoro 40 godina sam u braku sa narcisoidnim zlostavljačem. Sada kada je najbolji ikada, ja se ne mogu pomiriti sa samom sobom. Osjećam ogromnu krivnju i stid što sam mu sve dozvolila da radi meni i djeci. Bilo je tu i fizičkog i još više emocionalnog, financijskog zlostavljanja. U teškoj sam depresiji, idem psihijatru, pijem AD, ali mislim da zdravstveno stanje neću riješiti dokle god sam s njim.

Nikako se ne mogu pokrenuti i napraviti taj korak. Nalazim opravdanja za ostanak (ne želim biti podstanar, ne znam kako i šta sama, ne mogu kupiti od svoje plaće nekretninu...) Ubija me ostanak s njim a ne mogu otići", stoji u prvotnoj objavi koja je izazvala mnoštvo reakcija

Većina korisnika Reddita reagirala je izlijevima podrške i korsnim savjetima. Prije svega, javili su se oni koji su imali sličnu situaciju - vezu s narcisom. "Teško je napraviti taj prvi korak i ostaviti ga, ali je granica između ostati i otići zapravo jako mala, i nećeš se osjećati nista gore ako to napraviš", napisao je jedan korsnik.

"Ja sam otišla kad sam počela maštat o životu bez njega, bez drame pa makar po cijenu da cijeli život budem sama. Psiholog, samorefleksija,puno rada na sebi i puno čitanja iskustava drugih ljudi će ti pomoći da vidiš da nisi sama i da shvatiš da ti nisi ono što te on uvjerio da jesi", napisala je druga korisnica.

Osim empatije ljudi koji su bili u sličnoj situaciji, ženi su došli i mnogi konkretni i korisni savjeti od korisnika poput toga da s bliskima osobama provjeri tu svoju sumnju da živi s narcisom, da se informira na podcastu Covert Narcissism dr. Ramani, da se javi savjetovalištu za nasilje, kao i Autonomnoj ženskoj kući Zagreb ili grupi na Facebooku Spasime.

Došlo je do i jedne kraće razmjene između žene i jednog korisnika u kojoj smo saznali više o čitavoj situaciji. Naime, korisnik je pitao kada je saznala da joj je muž narcis, rekla je nedavno, a na pitanje kako bi njezin suprug opisao sebe svojim prijateljima napisala je: "Najbolji otac, bez njega nitko ništa ne bi postigao i najbolji muž, držao me kao princezu."

Razgovor se dalje nastavio jer je korisnik pitao kako mu nije jasno kako je to narcis-zlostavljač 40 godina glumio da to nije, a žena mu je odgovorila:

"A mislim da naslov govori ono što me zanima kao iskustvo osoba koje su isto ili slično proživjeli. Nije on glumio, nego sam ja poprilično glupa pa sam, eto, 40 godina zavaravala sebe da će se popraviti, što i je u nekoj mjeri, ali očito ne može više. Po ponašanju i obrascima sam ja zaključila da je narcis, ali nisam psihijatar, možda ima neki drugi poremećaj, možda ima više poremećaja, a možda je samo jedno ljudsko govno i smeće. I sve osude, kao, što si čekala, su skroz normalne jer bih, najvjerojatnije i ja tako mislila da nisam provela ovakav život. Jednostavno nije za shvatiti lako ni meni a kamoli drugima", zaključila je žena.

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222

Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/