Kako se piše – zaspim ili zaspem?
Piše se jedno i drugo, ali ne znači isto.
Glagole zaspati i zasuti u infinitivu govornici hrvatskog jezika nikad neće upotrijebiti jedan umjesto drugoga, ali u prezentu oblici glagola zasuti katkad se pogrešno upotrebljavaju u onim značenjima koja imaju oblici glagola zaspati, npr. Kad zaspeš, lijepo sanjaj. umjesto Kad zaspiš, lijepo sanjaj.
Glagoli zaspati i zasuti u prezentu se sprežu na sljedeći način.
Zaspati: zaspim, zaspiš, zaspi, zaspimo, zaspite, zaspe.
Zasuti: zaspem, zaspeš, zaspe, zaspemo, zaspete, zaspu.
Kad legnem u krevet, brzo zaspim.
Djeca obično zaspe oko 22 sata.
Zaspem vrt kamenjem da spriječim rast korova.
Radnici zaspu rupu zemljom.
