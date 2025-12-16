Kako se piše – zaspim ili zaspem?

Piše se jedno i drugo, ali ne znači isto.

Glagole zaspati i zasuti u infinitivu govornici hrvatskog jezika nikad neće upotrijebiti jedan umjesto drugoga, ali u prezentu oblici glagola zasuti katkad se pogrešno upotrebljavaju u onim značenjima koja imaju oblici glagola zaspati, npr. Kad zaspeš, lijepo sanjaj. umjesto Kad zaspiš, lijepo sanjaj.

Glagoli zaspati i zasuti u prezentu se sprežu na sljedeći način.

Zaspati: zaspim, zaspiš, zaspi, zaspimo, zaspite, zaspe.

Zasuti: zaspem, zaspeš, zaspe, zaspemo, zaspete, zaspu.

Kad legnem u krevet, brzo zaspim.

Djeca obično zaspe oko 22 sata.

Zaspem vrt kamenjem da spriječim rast korova.

Radnici zaspu rupu zemljom.

