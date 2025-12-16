Institut povezan s Harvardom u središtu afere: Otkrivene manipulacije, platit će 15 milijuna dolara

Institut za rak Dana-Farber, povezan s medicinskim faluktetom na Harvardu, pristao je platiti 15 milijuna dolara kako bi se riješio optužbi da je nepropisno koristio novce Nacionalnog instituta za zdravlje (NIH) i objavljivao studije u medicinskim časopisima koje su sadržavale manipulirane ili duplicirane slike.

Centar za liječenje i istraživanje raka sa središtem u Bostonu sklopio je nagodbu s američkim Ministarstvom pravosuđa u predmetu koji je prošle godine pokrenuo britanski biolog i zviždač, zabrinut za nekoliko studija.

Nakon njegove objave na blogu, institut Dana-Farber najavio je da će povući šest studija i ispraviti 31 znanstveni rad. Nagodba se tiče 15 studija o raku objavljenih od 2014. do 2020. za koje američka vlada kaže da sadrže slike ili podatke koji su pogrešno prikazani ili duplicirani.

Dana-Farber je kao dio nagodbe prihvatio odgovornost za te postupke.

Osnovnu tužbu podnio je u travnju 2024. u Bostonu Sholto David, stanovnik Walesa s doktoratom iz stanične i molekularne biologije, koji je izašao u javnost sa svojom analizom studja Dane-Farber u blog objavi u siječnju.

Ministarstvo pravosuđa navelo je da je institut nepropisno koristio sredstva NIH-a kako bi provodio istraživanja koja su rezultirala objavom istih ili dupliciranih slika za predstavljanje različitih eksperimentalnih uvjeta ili korištenjem rotiranih, uvećanih ili razvučenih slika.

Navodi se da se Dana-Farber također prijavljivao za dodjelu sredstava NIH-u uz opise istraživanja iz članka objavljenog u medicinskom časopisu 2015, koji je također sadržavao pogrešne ili duplicirane slike i podatke.

Tužba je podnesena prema Zakonu o lažnim potraživanjima (False Claims Act), koji zviždačima omogućuje da tuže tvrtke u ime vlade kako bi povratili sredstva poreznih obveznika isplaćena na temelju lažnih tvrdnji.

Zviždači imaju pravo na udio tog vraćenog iznosa. Prema sporazumu o nagodbi, David bi trebao dobiti udio od 17.5 posto, odnosno 2.63 milijuna dolara.