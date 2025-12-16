Država dijeli izdašna sredstva za obnovu voznog parka: Evo tko može dobiti 9000 eura

Država dijeli izdašna sredstva, ovoga puta za taksi i dostavna vozila. Cilj je na hrvatske ceste dovesti oko 5000 novih automobila i kombija na struju, a za to je na raspolaganju 45 milijuna eura.

Poticaji za moderni vozni park - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Ako ima svoju utičnicu, to je daleko najjeftinije. Onda ga košta 50 eura mjesečno kompletna struja, dok ga za benzin košta 1100 do 1200 eura, za dizel oko 900 eura mjesečno. Tolika je razlika u cijeni", objašnjava Hrvoje Prpić iz Udruge strujni krug.

Hrvoje Prpić, udruga struji krug Foto: DNEVNIK.hr

Poticaje pozdravlja i Hrvatska obrtnička komora (HOK). "To je važno i očuvanje same prirode. Mi kao Komora tražili smo u nekoliko navrata da se to dogodi, ali smo tražili i da budu jednostavniji natječaji da što više obrtnika može sudjelovati", poručio je Antun Trojnar iz Obrtničke komore Zagreb.



Maksimalan iznos subvencije iznosi 9000 eura po vozilu. "Svi ti projekti doprinose ne samo nižim troškovima za naše građane, ne samo smanjenju emisija nego i boljoj kvaliteti zraka i ukupnoj kvaliteti boljeg života za naše građane", poručuje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.



"Smatramo da moramo prvo krenuti s autima koji rade najviše kilometara, a tek onda pristupiti općoj populaciji. Više ćemo postići da subvencioniramo 5000 taksija nego 20.000 običnih vozila", dodaje Prpić.

Ovom subvencijom u planu je na prometnice staviti 5000 električnih vozila.



"Mi u našem voznom parku imamo desetak električnih vozila i vide se uštede što se tiče i samog goriva. Obična vozila u odnosu na električna vozila velike su uštede u samim popravcima i gorivu i svemu tome, tako da 20 posto minimalno će biti uštede", poručila je Ivana Šimundić Vulin iz Eko taksija.

Ivana Šimundić Vulin, Eko Taxi Foto: DNEVNIK.hr

Ima i onih koji mjerom nisu oduševljeni. Ističu niz nedostataka.



"Za nas taksiste najvažnija stavka je infrastrukutura punionica. Nama treba auto odmah, mi nemamo vremena za punjenje. Što se mene tiče, ja nisam za to rješenje bar još sljedećih pet godina dok se ne popravi infrastruktura", poručio je zadarski taksist Ivan Bulat.



Interes za taksi zanimanje ne jenjava. Ispiti se svakodnevno polažu. Promjene su vidljive u strukturi polaznika.



"Nema više stranih radnika u taksi djelatnosti. Imamo osjećaj da se lagano čisti i da dolaze oni ljudi koji se time doista misle i baviti. Moramo reći da tu bude uvijek nekih ljudi koji se tu nađu u nekakvom prijelaznom periodu dok ne nađu posao u svojoj struci", poručio je Miljenko Gočin iz Sindikata hrvatskog vozača.



U Hrvatskoj je oko 27.000 taksi vozila. Ovom subvencijom, svako deseto moglo bi biti na struju.