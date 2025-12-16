Rekord u Jadranu: Postoji nada za oporavak ove plemenite vrste!

U kolektorima na zapadnoj obali Istre pronađeno je 16 malih periski, što je rekordan broj ove godine na Mediteranu.

Prošle godine nije pronađena nijedna pa je ovo otkriće znak da se periske još uvijek razmnožavaju. Znanstvenici pretpostavljaju da potječu iz Venecije, a za potvrdu će napraviti DNK analizu i provjeriti jesu li zaražene parazitom koji je gotovo izbrisao ovu vrstu.

Posebna periska Morana, pronađena 2021. kod otoka Plavnika, preživjela je parazita, iako stručnjaci još ne znaju zašto.

Broj plemenitih periski u Jadranu danas je gotovo jednoznamenkast. Preživjelo ih je tek desetak pa je ovo otkriće značajan znak nade za očuvanje vrste.

