Kako se piše - televizija ili televizor?

Piše se oboje, no ne označavaju isto.

Pojam televizija obuhvaća sustav elektroničkog snimanja, prenošenja i emitiranja slike i zvuka ili ustanovu koja se bavi proizvodnjom i emitiranjem televizijskog programa.

S druge strane, televizor je sami uređaj na kojem se emitira televizijski program, odnosno televizijski prijamnik.

U prošloj zgradi imali smo satelitsku televiziju.

Poznata voditeljica prešla je s državne na komercijalnu televiziju.

Naš televizor star deset godina još uvijek radi kao nov.

