Kako se piše - televizija ili televizor? Piše se oboje, no ne označavaju isto. Pojam televizija obuhvaća sustav elektroničkog snimanja, prenošenja i emitiranja slike i zvuka ili ustanovu koja se bavi proizvodnjom i emitiranjem televizijskog programa. S druge strane, televizor je sami uređaj na kojem se emitira televizijski program, odnosno televizijski prijamnik. U prošloj zgradi imali smo satelitsku televiziju. Poznata voditeljica prešla je s državne na komercijalnu televiziju. Naš televizor star deset godina još uvijek radi kao nov.