Slučaj Hrvata koji je vodio globalnu mrežu pedofila i zlostavljao djevojčicu zgrozio Hrvatsku: Stručnjak ima upozorenje i savjet za roditelje

Dok policija i dalje češlja po mučnim snimkama spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece iz mobitela 29-godišnjeg Hrvata, doznajemo da je on još od svibnja u istražnom zatvoru. Stručnjak objašnjava kako takav predator manipulira djetetom.

"Uspostave odnos s djetetom, razviju ga do te mjere da se dijete zaljubi u izmišljeni lažni profil i onda krene. Jedna eksplicitna fotografija je dovoljna da dijete postane žrtva kojom onda predator krene ucjenjivat dijete", govori Tomislav Ramljak.

Tomislav Ramljak Foto: DNEVNIK.hr

Zastrašuje ga, okrivljuje, prijeti, a 70 posto djece se, kaže, ne usudi to otkriti roditeljima.

"Takvi zločini se dešavaju dok je dijete u dnevnoj sobi, u svojoj sobi, školi, WC-u... To je problem zlostavljanja djece putem tehnologije jer je ona prisutna svuda", upozorava Ramljak.

Za roditelje ima savjet.

"Ono što trebaju roditelji, skrbnici raditi svakodnevno se zainteresirati za digitalni svijet djece. Ako je dijete pored nas, na internetu ne mora značiti da je sigurno, da nije već ostvarilo neki kontakt", napominje stručnjak.

Zlostavljanje djece - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Dojava o pedofilu iz Hrvatske stigla je od vlasnika platforme na kojoj je on osnovao grupu s 250 predatora, a koja je zaštićena end-to-end enkripcijom. Policija želi da im se i ubuduće dostavljaju takvi podaci, da se donese Uredba na razini Europske unije, poznata po nazivu Chat control. O tome je sinoć u Dnevniku Nove TV govorila i Anita Matijević iz Ravnateljstva policije.



"Jedini koji mogu raditi nadzor su sami vlasnici tih internetskih platformi. Dakle, policija ne može doći do nadzora. Čemu onda ovoliki strah u javnosti? Svi pričaju o masovnom nadzoru. Nerazumijevanje. Ja to ne mogu shvatiti. Mislim da itko od osoba koje pričaju o chat controlu, da je vidio ijednu od snimaka koje mi stalno gledamo, da je vidio ijednu, sigurno ne bi pričao o chat controlu, nego bi razumio o čemu se radi", rekla je Matijević.

Zlostavljanje djece - 5 Foto: DNEVNIK.hr

U Vijeću EU-a – govori Biljana Borzan – žele zaštititi djecu, ali većina nije za taj prijedlog Danske jer ne žele masovan nadzor.



"Zbog toga se Danska obvezala da će do sljedećeg sastanka Vijeća u prosincu naći kompromisni tekst koji će zaštititi djecu, ali bez masovnog nadzora građana", navodi Borzan.



"Ono što svakako očekujemo od zemalja članica, pa tako i od Hrvatske, da pronađu bolje rješenje koje će zaštititi djecu na internetu, a istovremeno neće omogućiti masovni nadzor građana", kaže Jelena Miloš, predsjednica saborskog Odbora za europske poslove iz stranke Možemo.

Niz stručnjaka za kibernetičku sigurnost upozorava na to da bi moglo doći do masovnog nadzora.



"Ako želite naći nešto ilegalno, morate kontrolirati sve. Gledajte, da biste otkrili sporne sadržaje, morate u biti kontrolirati i nadgledati sve. Svu komunikaciju. Sva ta priča da kontroliraju samo nekog i samo neke – to ne drži vodu", upozorava Leon Juranić, poduzetnik i etički haker.

Zlostavljanje djece - 4 Foto: DNEVNIK.hr

A situacija s iskorištavanjem djece za pornografiju je alarmantna, kaže Ramljak, a kazne preblage.

"Uvijek me iznova šokira kakve lagodne kazne dobiju počinitelji takvih kaznenih djela: od rada za opće dobro, od uvjetnih kazna ili minimalnih kazna zatvora", zgrožen je Ramljak.

Policija je u prvih devet mjeseci prošle godine evidentirala 479 kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, u istom razdoblju ove godine – 504 takva djela.