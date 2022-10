Ima onih koji kao muha bez glave voze na dva kao i na četiri kotača, a i onih koji se kreću na dvije noge. Pravila u prometu postoje s razlogom, ona koja ne valjaju, mora se mijenjati, a najviše treba raditi na edukaciji i prevenciji. U slučaju biciklista, međutim, policija ne odustaje od represije iako ona ne daje rezultate, a da je riječ o besmislenom trošenju resursa pokazuju i odluke sudova.

Slučaj prvi: Na jednoj strani policija ispisuje kaznu biciklistima za vožnju biciklističkom stazom u suprotnom smjeru od označenoga, a istovremeno na suprotnoj strani automobili nekažnjeno stoje parkirani i na pločniku i na biciklističkoj stazi kojom bi kažnjeni biciklisti trebali voziti.

Slučaj drugi: Vozači bicikla često ostanu zatečeni i prilično neugodno iznenađeni kad u slučajevima u kojima su sami skrivili pad s bicikla i ozlijedili se dobiju još i kaznu za izazivanje prometne nesreće, a nitko drugi nije stradao niti je došlo do materijalne štete.

Slučaj treći: Neosvijetljeni biciklisti ili oni koji izlijeću na kolnik u krivim smjerovima prolaze često bez kazne.

Koji od navedenih slučajeva zaslužuje pažnju i postupanje policije, pitanje je na koje nije teško dati odgovor. Međutim, praksa pokazuje da su forma i norma važnije od sadržaja pa ispada da je broj napisanih kazni važniji od smanjenja broja nesreća premda bi upravo to trebalo biti pokazatelj uspješnosti policijskih akcija.



Ilustracija Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Prometna sigurnost po mjeri svih

Represivne akcije koje provodi policija ne uspijevaju zaustaviti trend porasta broja nesreća pa je u 2021. u Zagrebu i Splitu zabilježen veći broj nesreća nego 2019. godine, pokazala je analiza prometnih nesreća u kojima su sudjelovali biciklisti u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Vukovaru, koju je proveo Sindikat biciklista i uputio zahtjev MUP-u za promjenu prakse u radu policije.

Rezultati analize temelje se na podacima koje su dostavile nadležne policijske uprave – zagrebačka, splitsko-dalmatinska, primorsko-goranska, osječko-baranjska i vukovarsko-srijemska. Osim ukupnog broja nesreća, prikupljeni su podaci o broju poginulih i broju ozlijeđenih biciklista, a traženi su i podaci o broju provedenih represivnih akcija za svaku godinu od 2019. do 2021.



Analiza - 1 (Foto: SB)

Analiza - 3 (Foto: SB)



''Dodatnom analizom, višegodišnjim kontinuiranim praćenjem represivnih aktivnosti, primjetno je da razlog izostanka učinka akcija, koje provodi policija, leži i u pogrešno usmjerenom djelovanju prema biciklistima koji čine beznačajne prekršaje, kod kojih su posljedice neznatne i ne zahtijevaju osudu kroz izricanje kazne. Do sada nikakva reakcija ili pomaci nisu postignuti'', upozorili su iz Sindikata biciklista.



Vozači na dva kotača u broju prekršaja rijetko razočaraju, no s obzirom na to da su prometne nesreće u kojima stradavaju biciklisti mahom povezane s nepropisnim uključivanjem u promet, odnosno neuočljivost biciklista u prometu, još uvijek je pomalo misterij zašto je policija gotovo ukopana u zasjedama za nepropisno korištenje biciklističkih staza i traka i nekretanje što bliže prema desnom rubu kolnika.

Nejasno je to i Sindikatu biciklista koji se pita je li riječ o diskriminaciji ili neznanju policije, pogotovo u Zagrebu gdje je policiji u niz navrata upućivan poziv na dodatnu edukaciju, a pitaju se: ''Kakva je to logika - uloviti sve one koji voze bicikl po nogostupima koji nisu obojeni crvenom bojom, tj. one koji ne voze po tim istim nogostupima, a koji jesu prethodno obojeni crvenom bojom? A ako se radi o obojenom nogostupu, onda još treba pripaziti da kretanje bude u smjeru nacrtanih strelica i algoritam je zatvoren''.



Bicikl se vratio na velika vrata: Pametni znaju čemu služe dva kotača, još samo da to shvate i gradske vlasti

Kotač promjena: ''Ako želimo zaista biti spremni i otporni na sve događaje u budućnosti, bicikl nema alternative''

Kad je riječ o edukaciji za građane, Sindikat biciklista je s obzirom na to da su ovo ljeto stupile na snagu izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama ažurirao priručnik s novim obavezama i pravilima za vožnju biciklom i osobnim prijevoznim sredstvom poput električnog romobila.

Značaj instituta beznačajnog prekršaja

Kao još jedan primjer trošenja resursa, financijskih i ljudskih, iz Sindikata navode i podnošenje optužnih prijedloga protiv biciklista koji padaju s bicikla i ozlijede se, a da pritom ne ugroze druge sudionike u prometu: ''Vozači bicikla često ostanu zatečeni i neugodno iznenađeni kada u ovakvim slučajevima dobiju još i kaznu za izazivanje prometne nesreće. S gledišta zakonodavca, to se smatra prometnom nesrećom, bez obzira je li netko sletio autom ili biciklom s ceste, čak i ako je samo nastala materijalna šteta, a posebice ako se pri tome još i ozlijedio''.



Za Noru (13) riječi "teško" i "nemoguće" ne postoje - slijepa je, ali vozi bicikl, svira bubnjeve... I šali se na svoj račun: "Bila je to ljubav na prvi pogled"



Međutim, postoji nešto što se zove institut beznačajnog prekršaja, a na njega upozoravaju i sudovi.

''Besmisleno je, upozoravaju iz Sindikata, postupanje policije u ovakvim slučajevima, gdje ne postoji potreba da počinitelj bude kažnjen, a posljedice prekršaja biciklista pogađaju tako da je njegovo kažnjavanje nepotrebno s obzirom na to da se nalazi u bolnici, a drugih oštećenika, kojima je potrebna nadoknada štete, nema''.

Prekršajni sud u Osijeku donio je presudu kojom je biciklistkinju oslobodio optužbe: ''Iz navedenog je evidentno (…) nije ugrozila druge sudionike u prometu, već samo sebe obzirom na to da nema podataka da bi njezinim postupanjem bio ugrožen i NN vozač bicikla. Stoga i Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da je stupanj ugrožavanja i povrede javnog poretka u konkretnom slučaju neznatan, te nema potrebe da počinitelj bude kažnjen, zbog čega su u cijelosti ispunjene zakonske pretpostavke za primjenu instituta beznačajnog prekršaja''.



Analiza - 4 (Foto: SB)



I Općinski sud u Zagrebu se također referirao na navedenu presudu: ''U ovom se predmetu okrivljenicu tereti za, u biti, isto postupanje - nepropisno upravljanje biciklom, zbog čega je došlo do pada u kojem je bila ozlijeđena, a ne proizlazi da bi svojim, nepropisnim i kažnjivim postupanjem nekoga ugrozila, to Sud nalazi da se trebaju primijeniti odredbe članak 24a Prekršajnog zakona, zbog čega je okrivljena oslobođena optužbe''.



Žičara Sljeme ponovno otvara svoja vrata: ZET najavio dobre vijesti za sve bicikliste



Zbog svega navedenog, Sindikat biciklista je uputio dopis MUP-u u kojem se snažno zalažu za promjenu prakse u radu policije što bi donijelo i uštedu s obzirom na to da se novac građana iz proračuna troši kako bi se pokrilo troškove prekršajnog postupka.



Zatražili su primjenu članka 24a Prekršajnog zakona (beznačajan prekršaj) u slučajevima kada se radi o padu vozača bicikla prilikom kojeg nije došlo do materijalne štete ili ozljeda drugih sudionika u prometu te kada vozač bicikla krši članak 112. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a pritom ne ugrožava druge sudionike u prometu.



Također, od policije traže da usmjere represivno djelovanje na prekršaje vozača bicikala koji nisu propisno osvijetljeni noću i u uvjetima smanjene vidljivosti.



Analiza - 2 (Foto: SB)

''Zakonska je obveza da od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu i osobnom prijevoznom sredstvu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani i policija će poduzimati preventivne i represivne aktivnosti u cilju poštivanja zakonski odredbi'', istaknuli su za DNEVNIK.hr iz Ministarstva unutarnjih poslova.



Napominju da policija kao ovlašteni tužitelj, sukladno odredbama Prekršajnog zakona, postupa prema počiniteljima prekršaja i pri tome vodi računa ''o svakom pojedinačnom prekršaju i počinitelju prekršaja, uzimajući u obzir sve okolnosti i činjenice u konkretnom slučaju''.



Doznajemo hoće li građani uskoro moći na zabranjeni trg: "Na temelju prikupljenih saznanja..."

Od subote na snazi nova pravila u prometu, pogledajte što se sve mijenja



Postupanje policije prema biciklistima kao ranjivoj skupini sudionika u cestovnom prometu, kažu, ''bilo je i dosad od osobite važnosti te će se nastaviti i nadalje, s obzirom na to da i sami biciklisti kršenjem propisa o sigurnosti cestovnog prometa doprinose izazivanju prometnih nesreća'': ''Sama primjena odredbi članka 24a Prekršajnog zakona ovisi o svakom pojedinačnom slučaju i nije moguće generalno primjenjivati navedeni institut''.