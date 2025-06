Herojski strojovođa nakon što je spriječio nesreću, pijanoj vozačici rekao je rečenicu za pamćenje

Strojovođa HŽ Carga, 37-godišnji Dubravko Dodigović postao je heroj dana kad je uspio zaustaviti teretni vlak kojem se na putu našlo vozilo kojeg je pijana vozačica nesmotrenom vožnjom zaglavila na pruzi.

Osim ovim činom, novinare je ovaj strojovođa oduševio svojom skromnošću. Kad ne vozi vlakove Hrvatskih željeznica u slobodno vrijeme svira i piše pjesme za tamburaški sastav iz Novske.

"Što da vam kažem? Bio je to prizor kao u filmu. Nadrealan. Moj posao je čuvati živote i imovinu i radim ga odgovorno. Sreća da nitko nije ozlijeđen niti je pričinjena materijalna šteta. Kako je to izgledalo tu noć? U 19 sati mi je počela smjena. Krenuo sam iz Novske prema Sv. Klari. Oko 40 minuta iza ponoći uočio sam na pruzi kod stanice Odra neko crveno svjetlo. Nisam znao što je, ali sam brzo reagirao i počeo kočiti. Nakon toga uslijedilo je par napetih trenutaka. Čekao sam hoće li vlak lupiti u to nešto ili ne. Vlak je, srećom, stao i to 30 centimetara od auta kraj kojeg je stajala djevojka i koja mi je, kad sam se približavao sve više, počela mahati. Izašao sam iz lokomotive, prišao joj i rekao: "Sretan ti rođendan". Na to mi je odgovorila da je prije par dana taman proslavila 30. rođendan", izjavio je Dubravko za Jutarnji list.

Ćaskali dok su čekali dežurne službe

Dok su čekali policiju i ostale službe, Dubravko je od vozačice saznao da je krenula prema Velikoj Goriciu, ali je krivo skrenula i upala na prugu.

"Razgovarali smo i upoznali se čekajući policiju koju sam zvao ja jer je ona rekla da nije obzirom da je zapela netom prije nailaska vlaka. Rekao sam joj: ‘Oprosti, ali ja moram objasniti nadređenima zašto vlak stoji a i auto treba izvući iz kolosijeka‘. Mi imamo pravo 15 minuta biti s vlakom zaustavljeni na pruzi ako možemo sami otkloniti kvar, ali ovo nije bio takav slučaj pa su se morale zvati službe. Inače ovo mi nije prvi sličan slučaj. Svjedočio sam raznim stradavanjima pod vlakom o kojima nerado govorim i nažalost su dio tog posla. Ali i prije kretanja u školu za strojovođe znao sam što me sve čeka. Uostalom, i otac mi je umirovljeni strojovođa. Važno je ostati zdrave pameti i reagirati pravodobno u svim situacijama", objasnio je strojovođa Dubravko, a na pitanje kako su reagirale kolege na njegov čin kaže da je od dispečera odmah dobio poruku pohvale.

"Odmah je to javno dispečer u našoj grupi napisao. Iskreno? I to mi je već bilo dovoljno. Ali su onda uslijedile i druge pohvale kolega. Samo bih želio naglasiti da se nesreće događaju te smo svi mi od krvi i mesa i nikoga ne treba osuđivati", zaključio je skromni strojovođa Dubravko Dodigović.