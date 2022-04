Nakon što je pomama za biciklima u jednom trenu uslijed korone nadmašila čak i onu za toalet papirom mnogi su bili skloni proglasiti renesansu dva kotača. Nažalost, nije dugo trebalo da se vratimo na staro. No, sada se pruža nova prilika. Dok sve češće sa zebnjom pogled skreću na cijene goriva, kod mnogih se opet zavrtjela ideja da je vrijeme ''dati pedalu'' četiri kotača.

Prometne gužve, kronični nedostatak parkirnih mjesta, sjedilački način života, zagađenje okoliša, ljudske žrtve i ekonomski troškovi uslijed nesreća, sve to uz energetsku nesamostalnost i globalni problem klimatske krize – sve su veći problemi koji proizlaze iz urbane mobilnosti podređene privatnom automobilu. Rješenje, jednostavno i racionalno, postoji i okreće mu se sve više velik dio svijeta, a pogotovo Europe.

Bicikl.

Za mnoge i romobil, za neke čak i skejt i role, uglavnom ono što ne guta novac za gorivo i parkiranje pri čemu bi kod potonjeg ušteda mogla biti i dvostruka s obzirom na to da često ''ždere'' i vrijeme, a vrijeme je novac. Doduše, ne znači to da će i automatski ostati pošteđeni frustracije oko parkinga s obzirom na to da će i na taj dio biciklističke infrastrukture, uz već notoran nedostatak smislenih staza, još pričekati u Hrvatskoj. No, iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture doznaje se da bi do polovice ove godine trebao biti donesen Nacionalni plan razvoja biciklističkog prometa.

Biciklom je zdravije, jeftinije i ekološki održivije Foto: Igor Soban // PIXSELL

Zadnjih desetak godina prodaja bicikla bilježi lagani rast, no potražnja u jeku korone premašila je i najluđa nadanja kada je prodaja bicikala skočila 250 posto, a na servis se čekalo po mjesec dana. Ljudi nisu željeli koristiti javni prijevoz zbog pandemije, a u Zagrebu je dodatni poticaj bio i potres.

Što se promijenilo u međuvremenu?

Automobili opet gmižu ulicama, nikad višim cijenama goriva unatoč. Baš kao i činjenicama da bicikli smanjuju pritisak na javni gradski prijevoz i stvaranje gužvi u prometu, a povećavaju psihofizičko zdravlje i radnu efikasnost te smanjuju odlaske na bolovanje i zagađenje zraka.



Zbog divljanja cijena goriva, raste prodaja električnih romobila

Napokon stižu pravila za električne romobile, ali: ''Opet se ide isključivo na ruku motornom prometu, na štetu svih ostalih sudionika''



''Još uvijek bilježimo povećanu potražnju na odjelu biciklizma, a s toplijim vremenom očekujemo porast prodaje romobila, rola, pa i skateboarda. Veliku pažnju ove godine posvetili smo biciklizmu te smo spremniji nego ikad, ponajviše zahvaljujući dodatnim zalihama koje smo osigurali unaprijed. Veliki porast bilježimo i u kategoriji električnih bicikala. Mi smo spremni za biciklističku sezonu koja je za nas već započela '', istaknuo je voditelj kanala prodaje u Decathlonu Robert Logožar za DNEVNIK.hr



Da su tijekom protekle dvije godine bilježili velik rast, potvrđuje i Marko Bukarica iz Marko-Projekta: ''Ove godine je potražnja još uvijek nešto manja, ali to ne čudi s obzirom na to da su tek nedavno završili zimski mjeseci. Međutim, čim su temperature prešle nulu odmah se vidi drastičan rast. U budućnosti ne očekujemo ponovno tako velik rast, ali očekujemo da ćemo sigurno ostati na razini prošle godine odnosno na višoj od 2019. Također, ove godine imamo i dosta otegotnih okolnosti, a to su poteškoće u opskrbnom lancu i nabavi robe, značajan rast cijena i, naravno, rat u Ukrajini''.

Sve je veća cijena goriva Foto: Davor Puklavec/Pixsell

S obzirom na sve ljepše vrijeme i potražnja za servisom i rezervnim dijelovima u porastu, no trenutno nema većih čekanja, kaže Logožar: ''Redovno pratimo stanje na tržištu i smatramo da porast cijene goriva može dodatno potaknuti već popularan trend održivog načina transporta. Bicikl se vratio na velika vrata i, kao zagovornici zdravijeg načina života, vjerujemo da će se taj trend nastaviti''.



Rukama biciklirao od Hrvatske, preko Grčke do Turske: Upoznajte junaka Slavena Škrobota!

Zbog dvogodišnjeg Pabla nastao proizvod koji je domaću tvrtku lansirao na svjetsko tržište

''Iako je pandemija sama po sebi negativna, ljudi su se počeli više brinuti za svoje zdravlje te su tako puno aktivniji nego inače. Svjetski trendovi se sve više okreću prema zdravom stilu života i aktivnostima na otvorenom pa tako očekujemo isto i u biciklističkom svijetu'', istaknula je za DNEVNIK.hr Lucija Jerbić iz Keindl Sporta.

Bicikliranjem protiv koronavirusa Foto: Afp

''Tijekom prve godine pandemije potražnja je bila na takvoj razini da se tržište (proizvodnja) nije moglo oporaviti do ove godine. Još uvijek proizvodnja kasni, ali je puno stabilnija u odnosu na prošlu godinu. S obzirom na povećanje interesa za outdoor aktivnostima, ove sezone smo se dobro pripremili. Kada bismo usporedili interes za biciklizmom prije pandemije, tijekom i sada - interes sada je veći nego prije početka pandemije, ali ga ne možemo usporediti tijekom onoga što se događalo u prvom lockdownu. Tada su bicikl trebali gotovo svi, kao prijevozno sredstvo ili oblik razbibrige pa smo tako došli do brojnih novih korisnika'', istaknula je Jerbić za DNEVNIK.hr.



Beroš najavljuje novu epidemiju, a što radi njegovo Ministarstvo? Stručnjaci očajni, ključnog dokumenta još nema, pacijenti mjesecima čekaju na termine

Zašto Plenković i Beroš ne spominju važno ulaganje za Hrvatsku? Ključan dokument uskoro bi trebao ugledati svjetlo dana

''Porastom cijene goriva, pojavilo se više interesa za bicikl kao prijevozno sredstvo. Istovremeno je počelo i ljepše vrijeme pa ne možemo sa sigurnošću reći što je više utjecalo. Ove godine očekujemo veću prodaju dijelova s obzirom na to da ih je prošle godine bilo vrlo teško dobaviti zbog prevelike potražnje. Servis predlažemo odmah, može se naručiti unaprijed i ne traje duže od nekoliko radnih dana'', objasnila je Jerbić.

A kada bi postojala kvalitetna infrastruktura, sigurno bi na ulicama bio i znatno veći broj ljudi koji bi koristili bicikle. Shvatit će to već jednom valjda i gradske uprave, pri čemu treba imati na umu da je mobilnost povezana sa svakim aspektom života u gradu što znači da su promjene moguće onda kada se riješe problemi sa smještajem, javnim uslugama i kulturom rada. Ulaganje je to koje je sigurno i višestruko isplativo, naime, smanjenje stupnja motorizacije dovodi i do ekonomskih benefita kao što je porast cijena nekretnina te porast prometa u lokalima u pješačkim i biciklističkim zonama.