Građani i građanke zbog mjera osiguranja i zaštite već gotovo dvije godine ne mogu proći Markovim trgom. Koliko su te mjere nužne, uskoro bi trebala pokazati nova sigurnosna procjena, a DNEVNIK.hr doznaje budućnost zabarikadirane utvrde, kao i hoće li biti zatvaranja još nekih javnih prostora.

Gornji grad je zagrebačka gradska četvrt u kojoj neki ljudi žive, dok je nekima samo radno mjesto, a ujedno je i mamac za turiste s obzirom na to da je zaštićena kulturna cjelina s brojnim spomenicima nulte kategorije.

No, Markov trg zatvoren je za javnost nakon pucnjave na zgradu Vlade u listopadu prije dvije godine, kada je ranjen policajac. Na glavni trg Gornjega grada smije se isključivo preko policijskih punktova ako za to imate opravdan razlog ili ste tamo najavili prosvjed. Hoće li uskoro doći do promjena, a temeljem brojnih zahtjeva, trebala bi uskoro pokazati i nova sigurnosna procjena.

Bliži se, naime, rok u kojem, prema Uredbi o štićenim osobama, treba obnoviti sigurnosnu prosudbu o tome koliko su mjere na Markovu trgu nužne, a prema Ustavu Republike Hrvatske svako ograničenje slobode ili prava građanki i građana mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom konkretnom slučaju.



''Zabranjeni trg''

Zagreb je turistički atraktivan cijele godine, a ogorčeni stanari i stanarke Gornjega grada još proljetos su zatražili da Trg bude slobodan za prolaz, kao i neki saborski i gradski zastupnici i zastupnice te Udruga Glas poduzetnika (UGP), dok se odavno spominje da bi zgrade Vlade, Sabora i Ustavnog suda trebalo izmjestiti na neko drugo mjesto.



Početkom ljeta apel je ponovno uputio i Gong, koji je u suradnji sa slovenskim institutom ''Danes je nov dan'' izradio interaktivnu kartu Gornjega grada na kojoj se može informirati o transparentnosti i dostupnosti rada Sabora i Vlade i aktivirati se kako bi srušili barikade.

Parlametar (Foto: Gong/Danes je novi dan)

Bit će to još neko vrijeme i jedini način, sudeći prema odgovoru na upit DNEVNIK.hr-a iz Kabineta ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, potpredsjednika Vlade.

''Na temelju prikupljenih sigurnosnih saznanja, nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) procijenile su kako i dalje, u cilju sigurnosti građana i zaposlenika koji se kreću i rade na prostoru Trga svetog Marka u Zagrebu, postoje opravdani razlozi za provođenje pojačanih mjera osiguranja i zaštite na dijelu Trga svetoga Marka, koje uključuju i korištenje tehničkih zapreka'', poručeno je za DNEVNIK.hr iz Božinovićeva Kabineta.

Ističu i da se ''od uspostave pojačanih mjera osiguranja i zaštite, uz provođenje nužnih sigurnosnih mjera i uz nadzor policijskih službenika na osiguranju, prostorom Trga svetog Marka mogu kretati sve osobe koje za to imaju opravdan razlog - dolazak do objekta u kojemu rade, obavljanje komunalnih i drugih poslova na prostoru Trga, sudjelovanje u vjerskim obredima u crkvi Svetoga Marka, sudjelovanje u mirnim okupljanjima i javnim prosvjedima i slično, kao i stanovnici Gornjeg grada te druge osobe starije životne dobi koji imaju poteškoće u kretanju''.



Mjere osiguranja i zaštite štićenih objekata i prostora provode se temeljem odredbi Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja, primjenom policijskih ovlasti iz Zakona o policijskim poslovima i ovlastima i drugih važećih propisa Republike Hrvatske.



''Planovi osiguranja svih štićenih objekata i prostora za čije osiguranje su nadležni i odgovorni policijski službenici MUP-a RH, uključujući i štićeni prostor na dijelu Trga sv. Marka u Zagrebu, izrađuju se temeljem sigurnosnih prosudbi te se kontinuirano ažuriraju i nadopunjuju podacima od interesa za sigurnost, a na temelju prikupljenih sigurnosno značajnih informacija i podataka određuje se opseg i vrsta mjera osiguranja i zaštite'', istaknuli su iz MUP-a.



Hoće li biti novih zatvaranja?

Kao dodatni faktor ograničavanja kretanja na Markovu trgu ranije je spominjana i obnova Banskih dvora i Sabora te Ustavnog suda i Markove crkve nakon potresa, no ona je stavljena na čekanje s obzirom na rast cijena građevinskih radova, materijala i energenata te manjak radnika uz ionako kompleksnu problematiku s obzirom na to da su i spomenute zgrade spomenici kulture, a ovih dana dodatnu su sjenu bacili i događaji oko prošlotjednog prosvjeda protiv Vlade.



Neki strahuju da bi s obzirom na recentna događanja moglo doći do zatvaranja još nekih prostora za javnost, a iz MUP-a su za DNEVNIK.hr kazali: ''S obzirom na stanje sigurnosti i procjene nadležnih stručnih službi, smatramo kako navedenu Uredbu trenutno nije potrebno mijenjati u dijelovima koji se odnose na nadležnost i djelokrug rada Ministarstva unutarnjih poslova, a pravo na mirno okupljanje i javni prosvjed, kao i razlozi zbog kojih se navedeno pravo može ograničiti, detaljno je uređeno Zakonom o javnom okupljanju.''