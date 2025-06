Očajnički vapaj Klare Buntić: "Dijete nije sredstvo osvete. Ucjenjuje me, ne dopušta mi..."

"Već gotovo dvije godine traje moja borba za ostvarenje jednog od temeljnih prava mog djeteta – pravo na slobodu kretanja te posljednjih nekoliko mjeseci i pristup zdravstvenoj skrbi", započela je svoj apel Klara Buntić.

Dijete izloženo nasilju

Tvrdi da je 21. rujna 2023. otuđena djetetova putna isprava zajedno s njezinom hrvatskom osobnom iskaznicom. "Nakon što sam zbog obiteljskog nasilja napustila dom, u kojem je i dijete bilo izloženo nasilju kada me fizički napao u alkoholiziranom stanju pred četvero ljudi držeći dijete u jednoj ruci dok me drugom udarao, time je ozbiljno ugrozio djetetovu sigurnost i pokazao potpunu nebrigu – otišla sam, pružila sam djetetu mir, sigurnost i okruženje u kojem zaslužuje odrastati. Međutim, otac djeteta od samog početka osporava svaki pokušaj da dijete dobije putnu ispravu.

Denis Buntić - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Tri puta je odbijeno, Ministarstvo unutarnjih poslova donijelo je tri rješenja u kojima jasno stoji da otac izričito zabranjuje izdavanje putne isprave", objašnjava Klara Buntić.

Dijete ima poteškoće

Objašnjava da je situacija dodatno zabrinjavajuća jer dijete ima zdravstvene probleme. "Ima poteškoće u razvoju, dosta jasne simptome iz spektra autizma zbog kojih mora u Hrvatsku na pretrage i liječenje jer u Mostaru obradu nisu mogli u potpunosti izrealizirati. Unatoč tome što je otac uredno obaviješten o zdravstvenom stanju, svim nalazima i dijagnozama, bilo od Centra za socijalni rad (gdje viđa dijete dva dana u tjednu po dva sata isključivo uz prisustvo dvije socijalne radnice), bilo od mene, i ne poduzima apsolutno ništa – svjesno onemogućuje djetetu pristup liječenju", piše Klara Buntić i dodaje da se Denis Buntić nije odazvao na poziv Centra na dogovor o djetetovu zdravstvenom stanju.

"Služi se ucjenama"

"Više puta sam se javljala i molila da zajedno odradimo sve što je u ovom trenutku najpotrebnije za zdravlje našeg djeteta, nažalost bezuspješno. On je samo u pokušaju da se spasi od posljedica vlastitih postupaka odlučio iskoristiti situaciju manipulacijama i ucjenama 'sve ćeš dobiti od mene, sve može' ako se ja povučem iz daljnjeg postupka vezano za nasilje u obitelji. Umjesto da preuzme odgovornost, on pokušava zaštititi sebe, ne mareći ni za tešku situaciju u kojoj se nalazi njegovo dijete. Kada bi zdravlje i dobrobit djeteta trebali biti jedini prioritet, on i dalje misli isključivo na sebe", napisala je.

Buntića se tereti da je u rujnu 2023. godine, pod utjecajem alkohola, u obiteljskoj kući na području Ljubuškog narušavao tjelesnu sigurnost i psihičko zdravlje svoje supruge i maloljetnog djeteta. Tijekom istrage u njegovu je domu otkriven i veći broj komada oružja, što je dodatno zakompliciralo njegov pravni položaj. Buntić je ostao na slobodi uz mjere opreza.

Denis Buntić - 2 Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell/Pixsell

Čudan potez na sudu

Klara Buntić u apelu je navela da u svemu njezin bivši suprug ima punu podršku svoje obitelji. "U trenutku kada je postupak za izdavanje putne isprave ušao u osjetljivu fazu – predsjednica Općinskog suda u Ljubuškom Ankica Čuljak odjednom je zatražila izuzeće iz postupanja. Iako se to nije dogodilo u samome početku kada sam prijavila nasilje niti tijekom postupka razvoda – izuzeće je zatraženo baš sada", čudi se Klara Buntić. Buntićeva majka inače je dugogodišnja zaposlenica tog suda.

Dijete ostaje bez prava

"Institucije cijelo vrijeme prebacuju odgovornost s jedne na drugu u krug bez kraja. Dok se oni međusobno ograđuju, dijete ostaje bez svoga prava. Želim ovako javno poručiti da se ne zatvaraju oči pred ovakvim primjerima sustavne manipulacije. Dijete nije sredstvo osvete, dijete je osoba s pravima, potrebama, osjećajima. Zaslužuje život bez straha, ograničenja i s pristupom zdravstvenoj skrbi. Borim se i tek ću se boriti jer šutnja nije opcija kada je riječ o vlastitom djetetu. Kad sve zakaže, ostaje nam da dignemo glas – ne iz osvete, već iz ljubavi prema onima koji sami ne mogu govoriti. Sustav mora stati na stranu djeteta, a ne onih koji zlorabe proceduralne rupe kako bi izbjegli odgovornost. Dijete ne smije biti talac ničijeg ega niti manipulacije", zaključila je Klara Buntić.