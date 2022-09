Kriminalističko istraživanje nad mladićem uhićenim na prosvjedu u subotu i dalje traje. Kod njega su pronađeni molotovljevi kokteli, nož i improvizirana eksplozivna naprava s čavlima.

Kakve su točno bile namjere tom maloljetniku, još nije utvrđeno, ali dan kasnije nikome nije ugodna spoznaja da se nalazio u neposrednoj blizini nekoga tko je kod sebe imao ekploziv. Organizatori prosvjeda se od svega ograđuju. Novinar Ivan Čorkalo saznao je najnovije detalje slučaja.

Uhićeni mladić i dalje je iza rešetaka, a nije isključeno da ga čeka optužnica za terorizam. Organizatori prosvjeda od njega se ograđuju, kao i onih koji su napadali novinare. "Mi nemamo veze s tim incidentom, on je nastao nakon što je sve završilo. Naravno da se ograđujemo od nekoga tko nosi ono što tvrde, eksplozivnu napravu, to je nedopustivo", rekao je Andrija Klarić iz pokreta Slobodni zajedno.



Ograđuju se također i od prozivki da organizatore podržava i financira politika. "Financiramno se isključivo iz vlastitih džepova, nema nikoga tko stoji iza nas, stojimo mi svojom imovinom i svojim džepovima", rekla je Tina Perić iz pokreta.



Dobra zamisao, ali u konačnici vrlo loša izvedba. Tako na prosvjed danas gledaju Mostovci koji su jučer bili ispred HDZ-ove središnjice.

"Očito je namjera izazivanje kaosa, ali moguće i da je namjera da se miniraju budući prosvjedi, jer niti jedan normalan čovjek neće doći na okupljanje gdje dolaze takvi ljudi", rekao je Nikola Grmoja.



A ovakva okupljanja, poručuju mostovci, bude li potrebe i sami će organizirati. "Ono što nije bilo dobro, to je da poruke nisu bile usmjerene na korupciju. Kada mi budemo organizarali prosvjed bit će organiziranije, jasnije i bolje", dodao je.



U Domovinskom pokretu također osuđuju jučerašnji incident. No više od toga brine ih letargija građana. "U svakom slučaju nama nije žao što smo podržali prosvjed, jer da se radi o jednom građaninu, treba ga podržati jer stanje je neodrživo.", rekao je Igor Peternel.



Isto misle i u Pokretu Slobodni zajedno. Konkretne planove još ne žele otkrivati, tek kratko poručuju da je jučer bio samo početak.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr