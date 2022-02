Premijer Andrej Plenković bit će saslušan na sjednici saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, sazvanoj u povodu njegovih tvrdnji da DORH, MUP i SOA nisu dovoljno učinili kako bi otkrili tko je sve utjecao na radikalizaciju napadača na sjedište Vlade koji je počinio samoubojstvo.

U niz navrata premijer Andrej Plenković prozivao je DORH, MUP i SOA-u tvrdeći da nisu učinili dovoljno u istrazi napada koji se na Markovom trgu dogodio 12. listopada 2020. kada je napadač pucao na zgradu Vlade i ranio hrvatskog policajca.



Sjednica saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost održava se iza zatvorenih vrata, a premijer bi, očekuje se, nakon nje trebao dati izjavu za medije.



Na sjednicu je stigao u pratnji Roberta Kopala, posebnog savjetnika za nacionalnu sigurnost, a prije njega stigli su glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek, glavni ravnatelj policije Nikola Milina te ravnatelj SOA-e Daniel Markić.



Podsjetimo, DORH je utvrdio da je napad na Markovu trgu bio čin terorizma, no odbacio je kaznenu prijavu protiv napadača koji se ubio nakon napada.



Plenković, međutim, time nije bio zadovoljan i sumnja da je imao pomagače te da je trebalo produbiti istragu.



''Čim sam vidio snimku, znao sam da je riječ o jednom snažnom momentu, u kojem se dva puta vraćao, dva puta pucao po hrvatskoj Vladi, po hrvatskim policajcima i teško ranio jednog. Riječ je o mladom čovjeku od 22 godine. Ne može se drugačije okarakterizirati nego kao terorizam jer je riječ o napadu na instituciju”, rekao je Plenković prošloga ljeta.



Ustrajan je u tom stavu te je krajem prošle godine ponovio: ''Tu se zbiva nešto što nadležni trebaju do kraja razotkriti. Ja smatram da nije do kraja razotkriveno i da nije napravljen dovoljan napor. Previše je sijanja mržnje i huškanja u hrvatskom društvu, previše je laganja. Onda su, sukladno tome, ljudi koji su u takvom stanju sposobni napraviti tako nešto. To je ozbiljan problem i time se moraju baviti svi: i DORH i MUP i SOA. I to ozbiljnije i detaljnije nego do sada".

"Ne mogu raditi po mome nalogu, ali moraju raditi. Nisam ja u pitanju, u pitanju je država. Jasno sam rekao da ono što je napravljeno nije dovoljno. To je činjenica. Jasna kao dan", zaključio je Plenković prije nekoliko tjedana tvrdeći da on gleda širu sliku.



Saborski Odbor za nacionalnu sigurnost i unutarnju politiku ispitat će njegove tvrdnje na današnjoj sjednici, a sve će se odvijati iza zatvorenih vrata. Iz HDZ-a su odbacili mogućnost da je riječ o pritisku na državne institucije.



Osim razmatranja izvješća DORH-a, MUP-a i SOA-e o ovom slučaju, na dnevnom redu sjednice Odbora je i razmatranje MUP-ova izvješća o uhićenju građana zbog objava na društvenim mrežama što je također u javnosti izazvalo niz reakcija i kritika.