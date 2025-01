Posljednih dana sve se glasnije nagađalo - hoće li možda ponovno himnu na inauguraciji izvesti Josipa Lisac.

Samo za Dnevnik Nove TV umjetnica je otkrila kakve je komentare na svoju jedinstvenu izvedbu dobila, kako su tekli dogovori s predsjednikom uoči prošle inauguracije, ali i svoje mišljenje o Zoranu Milanoviću.

"Ja sam napravila pomak koji je bio isto izuzetno pohvaljen, dobila sam puno čestitki, a bilo je i negativnih kritika, međutim na to se nisam nekako osvrtala, više me zapravo zanimalo da su ljudi razumjeli to što sam željela napraviti. Tako da vjerujem da će i ove godine biti nešto lijepo, naš predsjednik ima izvanredan ukus, vrlo je senzibilan i on će odabrati sigurno nešto jako dobro", rekla je Lisac te nadodala da nije dobila nikakve upute od predsjednika.



"Ne, dapače obratno, ja sam rekla - ja vam to malo izvodim na svoj drugačiji način, on je rekao da i želi da bude drugačije".

"Ovom prilikom još jednom čestitam našem predsjedniku Milanoviću i neka nam, što je u njegovoj mogućnosti, što više pomakne ovu zemlju prema naprijed, nije dobro u zemlji, a njemu želim samo sve najbolje. Bit će sigurno lijepo na inauguraciji", rekla je Lisac.

