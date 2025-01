Gotovi su rezultati ispitivanja tvari koje su prošli tjedan zagadile more i plažu u Kostreni. Uzorci su uzeti 16. siječnja s tri lokacije. U ispitanim uzorcima, ovisno o lokaciji, detektirane su povećane i visoke vrijednosti ugljikovodika te u niskoj koncentraciji vodikov sulfid i fenoli.

"To su naftni derivati, koji se u konačnici vide i na površini vode, karakterističnih boja. Zato su reagirali ljudi i općina Kostrena, jer se to prvenstveno vizualno vidi. To mi ne možemo detektirati odakle su došli kažem oni mogu biti i sad brodova i sa jahti došli površinski putem struja, a mogu biti eventualno i od strane zagađivača koji takve naftne derivate i proizvodi", izjavio je prof. dr. sc. Aleksandar Bulog iz Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

