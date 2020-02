Koliko sve interpretcija hrvatske himne postoji i kako razlučiti što je umjetničko, a što kazneno djelo u njezinom izvođenju? Prije izvedbe Josipe Lisac, niti jedna dosadašnja izvedba nije izazvala tako burne reakcije u javnosti, a kamoli kaznenu prijavu.

.Interpretacija hrvatske himne u izvedbi Josipe Lisac na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića, zasmetala je Bošku Županoviću pa je glazbenu divu općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu i kazneno prijavio.

Odvjetnik Marko Kuvač smatra da je odgovornost u ovom slučaju teško dokazati.

"Da li je imala namjeru i da li je to u toj interpretaciji i bilo i očigledno da li je to uistinu i učinila da li je izrugivala? To su te dvije odlučne činjenice koje se moraju dokazati da bi mogli govoriti o ostvarenju bića kaznenog djela", pojašnjava Kuvač.

U obranu glazbene dive zajedno su stali Croatia records i Hrvatska glazbena unija a s njima se slažu i drugi domaći glazbenici.

U priloženom videu možete pogledati na koje sve načine je dosad hrvatska himna izvedena.