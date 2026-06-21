VIDEO Dabro opet pjeva: "Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića..."

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta (DP) i bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro vratio se pjevačkim vodama - objavio je snimku na kojoj pjeva o atentatu u Narodnoj skupštini 20. lipnja 1928.

"Na molbu brojnih tisuća pratitelja, ponovno pjevam dio stihova pjesme u spomen na braću Radić i tragični atentat u Beogradu. Neka se ne zaboravi", stoji u opisu.

"Kad Puniša tri metka ispali, Pavla ubi, a Stjepana rani. Ubiše nam Stjepana Radića, a mi njima Karađorđevića. Zakukala ptica kukavica, zaplakala majka Hrvatica", otpjevao je Dabro.

Podsjetimo, Dabro je ranije ove godine kažnjen sa 700 eura jer je u veljači pjesmi dodao stihove "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata", aludirajući na vođu NDH-a Antu Pavelića.

Tvrdio je da je sve - politički motivirano.