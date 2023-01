Prvo čitanje Zakona o pomorskom dobru izazvalo je, očekivano, pravu buru u sabornici, te je Prijedlog Zakona već dobio prve promjene. Ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je što protivnici Zakona najviše zamjeraju, ali i hoće li on kao takav uopće biti provediv na terenu.

Pritisak javnosti urodio je plodom. Iz novog Zakona o pomorskom dobru briše se formulacija "hotelske plaže".

"Ovu nedoumicu s hotelskim plažama riješit ćemo u drugom čitanju. One će biti javne i neće se isključiti iz Opće upotrebe pomorskog dobra", rekao je ministar mora Oleg Butković.

Aktivistima je nacrt koji je stigao u Sabor jasan pokazatelj koji je bio cilj.

"Ako uvažimo to da Vlada zastupa Republiku Hrvatsku, onda je očigledno njezin prvi interes da komercijalizira sve što može da bi nadoknadila neki manjak u budžetu", rekla je Mariana Bucat iz inicijative Javno je dobro.

Koncesije s ogradama u Hrvatskoj nisu čest slučaj. Osamnaest plaža ima ograničen pristup ili su pod naplatom, a niti jedna se ne nalazi južnije od Biograda na Moru. Nakon pritiska javnosti Splitsko-dalmatinska županija još prije šest godina donijela je Pravilnik o korištenju plaža. Prema njemu je maksimalna površina na koju je bilo moguće postaviti terase ili ležaljke 30 posto.

Zbog toga je novi Zakon o pomorskom dobru po tom pitanju korak unatrag. Jer u najavama prije nekoliko mjeseci čuli smo ovo: "Onemogućavamo koncesioniranje plaža u naseljenim područjima koje je dosad bilo moguće. Toga u Zakonu nema", rekao je 22. kolovoza prošle godine Josip Bilaver, državni tajnik u Ministarstvu mora.

U Prijedlogu se to ipak našlo. Gospodarska djelatnost u naseljenim područjima zauzimat će do 50 posto plaže, a na onima izvan naselja čak do 70 posto površine. Postavlja se pitanje i kako će se to primjenjivati na terenu.

"Nije ista obala i pritisak na obalu ovdje u južnom djelu, u srednjoj ili sjevernoj Dalmaciji, a drugačiji je i način korištenja. Mislim da uvijek nedostaje ovaj dio primjene. Pravilnici i primjena uvijek kasne za zakonom", rekao je Jure Marić, pročelnik Općine Župa dubrovačka.

Velika je zamjerka protivnika Zakona i pojam "založno pravo".

"Ako koncesionar odustane ili propadne firma, njemu banka uzima ugovor o koncesiji i automatski je banka vlasnik te koncesije, ali nema nikakve obveze za tu koncesiju", rekao je Denis Barić iz udruge Otočni sabor.

Pomorsko dobro treba štititi i od građana. Zakon je i dosad bio jasan, ali betonizacija mora i takozvane privatne plaže nicale su posvuda. Ako Zakon prođe, za ilegalnu gradnju jednog mula predviđa se kazna i do 130.000 eura, a najavljuju se redari na terenu.

"To će biti najveći izazov - ustrojiti poseban sektor u Ministarstvu za nadzor pomorskog dobra, institucionalno se povezati s lokalnom samoupravom, DORH-om i drugim službama koje će obavljati nadzor", rekao je Butković.

Državni tajnik o spornoj izjavi

Ministar Butković rekao je tijekom saborske rasprave da će do drugoga čitanja dijelove koji su ostavili previše prostora slobodnoj interpretaciji detaljnije pojasniti, ali ustraje da je Zakon veliki korak unaprijed i da ide prema što boljem uređenju problemu pomorskog dobra.

O Zakonu je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac razgovarala s Josipom Bilaverom, državnim tajnikom u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture. Na početku ga je pitala o njegovoj izjavi da u naseljenim mjestima neće biti koncesija.

"Danas smo imali i još uvijek imamo zanimljivu raspravu. Međutim, već nakon prvih izlaganja i obrazlaganja ministra po pojedinim člancima Zakona, maske oporbe su pale: nakon 15 minuta imali smo svega njih četvero u sabornici, što dovoljno govori o tome koliko su njima plaže važne", rekao je.

Iako Bilaver tvrdi da se sa Zakonom nije žurilo, Štrbac je istaknula da je Zakon u saborsku proceduru stavila vladajuća većina, a ne oporba, i da je u proceduru stavljen u petak. Zatim mu je ponovo postavila pitanje o njegovoj izjavi da u Zakonu neće biti koncesija u naseljima.

"Najvažnija stvar u ovom zakonu, a što nam oporba implicira suprotno od onoga što piše, jest da će biti naplate i ograda plaže - toga nema niti će biti, to je ono najvažnije u ovom zakonu", rekao je državni tajnik.

Nakon toga ga je Štrbac pitala kako je moguće, ako je istina da će svi imati jednak pristup plažama, da će koncesionar moći imati rezervirano mjesto.

"Zakonom je danas omogućeno da, primjerice, cijela plaža bude ograđena i razasuta rekvizitima. Novim Zakonom uklanjamo ograde, uklanjamo mogućnost naplate i davatelj koncesije, bilo da se radi o naseljenom području ili izvan njega, moći će odlučiti gdje će biti moguće postaviti ležaljku. To ne znači da je bilo kome zabranjeno doći tamo gdje je ležaljka. Ako je želi koristiti, morat će je platiti. Ako ne želi, ne mora i može biti pokraj", odgovorio je.

Bilaver je odgovorio i na pitanje o davanju koncesija.

"Svi kojima sad ističu koncesije, naravno, morat će ići na nove natječaje. Zakon o javnoj nabavi i Zakon o koncesiji je jasan. Bit će raspisani detaljni kriteriji, što ne znači da će koncesiju dobiti onaj tko ponudi najviše", rekao je

