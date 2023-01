Voditelj službe kriminaliteta droga u Ravnateljstvu policije Dražen Ratović odgovorio je na tvrdnje psihijatra Slavka Sakomana.

Nakon što je šokirao javnost tvrdnjama o policajcima koji su na Staru godinu donijeli i konzumirali kokain prilikom jedne intervencije, psihijatar Slavko Sakoman pozvan je na razgovor u DORH.

Sakoman je, podsjetimo, rekao da je među policajcima bio i sin visokog državnog dužnosnika, no tvrdi kako on nije bio među konzumentima. Kaže da mu je žao ako neki budu imali problema, a nije htio ni ulaziti u to je li naštetio ugledu policije.

Na njegove optužbe da policija ne radi dobro svoj posao odgovara voditelj Službe kriminaliteta droga u Ravnateljstvu policije Dražen Rastović.

"Profesora poznajem više od 30 godina i to mu nije prva neodgovorna izjava. O ovom konkretnom slučaju mogu reći da se radi o rekla-kazala priči. Normalna stvar je da će hrvatska policija iz svoje nadležnosti poduzeti sve aktivnosti da izvrši provjere istinitosti navoda i ako se utvrdi bilo čija disciplinska, prekršajna ili kaznena odgovornost da će poduzeti korake i te počinitelje prijaviti", rekao je Rastović za Dnevnik Nove TV.

