Najčešće se koncesijom dopušta ograđivanje plaža kada je riječ o plažama za nudiste ili iz sigurnosnih razloga u kontekstu kontrole broja korisnika.

Pomorsko dobro ne smije se privatizirati, a šest metara od crte mora prema kopnu je pomorsko dobro odnosno javno dobro.



Plaže su vrijedan resurs, a koncesije su svuda u svijetu način na koji se njima upravlja, a stručnjaci će reći da je i od najgore koncesije lošije da je uopće nema jer koncesija jamči održavanje. No, od presudne je važnosti da sve bude transparentno.

Posljednjih tjedana opet se intenzivno u medijima i na društvenim mrežama govori o primjerima gdje pojedinci prisvajaju plaže ili njihove dijelove tjerajući s njih ljude, postavljaju ležaljke ili ih oglašavaju kao privatne. No, tu je riječ o kršenju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.



Za razliku od koncesijskih odobrenja, gdje se građanima ne smije zabraniti prolaz ili korištenje pomorskog dobra, za rijetku skupinu subjekata dozvoljeno je ograđivanje i naplata ulaza na pomorsko dobro. Kad su plaže u pitanju, takvih je u Republici Hrvatskoj samo 18, a njihov je popis objavio Morski.hr

Ograničenjem opće upotrebe pomorskog dobra smatra se ograđivanje ili drugo onemogućavanje pristupa dijelu pomorskog dobra sa ili bez naplate ulaska, dok se isključenjem pomorskog dobra iz opće upotrebe smatra korištenje pomorskog dobra na način koji potpuno ili djelomično isključuje opću upotrebu dijela pomorskog dobra. Stupanj ograničenja, odnosno isključenja opće upotrebe pomorskog dobra određuje ugovorom o koncesiji.



Na pomorskom dobru u ovom trenutku je aktivno više od 1.000 ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, a ovo su plaže koje su dane u koncesiju s mogućnosti ograđivanja i/ili naplate ulaza:

Koversada – plaža naturističkog kampa ovlaštenik koncesije Maistra d.d. koncesija traje do 18. 4. 2033. godine



Valalta – plaža naturističkog kampa ovlaštenik koncesije Valalta d.o.o. koncesija traje do 18. 4. 2033. godine



Ulika – plaža naturističkog kampa. ovlaštenik koncesije Plava Laguna d.d. koncesija traje do 31. 12. 2033. godine



Novi Vinodolski plaža ispred Hotela Lišanj u dijelu zone A gdje se nalazi bazen radi kontrole broja korisnika i sigurnosnih razloga naplata koja ujedno obuhvaća pravo na korištenje ležaljki, ovlaštenik koncesije Hotel Lišanj d.d., koncesija traje do 17. 3. 2040. godine



Plaža Kandalora, Rab – nudistička s pravom naplate ulaza ovlaštenik koncesije Boja d.o.o. koncesija traje do 31. 7. 2025. godine



Baška A/C Škrila – nudistički kamp dozvoljeno ograđivanje i naplata ulaza, a u suradnji sa JLS izgrađena oko kampa Njivice A/C plaža ispod kampa dozvoljena naplata , ali se ne primjenjuje u dogovoru s koncesionarom i JLS ovlaštenik koncesije Valamar Riviera d.d. koncesija traje do 1. 7. 2024. godine



Uvala Čikat plaža ispod hotela Bellevue s pet zvjezdica dozvoljena naplata ulaska u jednom dijelu ovlaštenik koncesije Jadranka turizam d.o.o.



Koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje uređene plaže s mogućnošću ograđivanja i naplate ulaza na plazu ispred autokampa Lovišća, k.o. Jezera, Općina Tisno ovlaštenik koncesije Školjić d.o.o. 6. 9. 2026. godine



Koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje uređene plaze u uvali Gračina na k.č.10044 k.o. Tisno s mogućnošću ograđivanja i naplate ulaza na plazu, ovlaštenik koncesije Hostin d.o.o. koncesija traje do 15. 3. 2025. godine



Plaža Kostabela, Rijeka – mogućnost ograđivanja, ali bez mogućnosti naplate ulaza ovlaštenik koncesije JTH Costabella d.o.o. koncesija traje do 5. 11. 2045. godine



TN Crvena luka, Biograd na Moru, ovlaštenik koncesije Crvena Luka d.d. koncesija traje do 10. 8. 2027. godine



Šimuni, otok Pag ovlaštenik koncesije Kamp Šimuni d.o.o. koncesija traje do 15. 4. 2028. godine



Plaža TN Zaton, Nin ovlaštenik koncesije Turisthotel d.d. koncesija traje do 14. 2. 2026. godine



Plaža Borik, Zadar



Plaža TN Punta Skala, Petrčane, ovlaštenik koncesije Punta Skala d.o.o. koncesija traje do 2. 6. 2028. godine



TN Pine Beach, Pakoštane ovlaštenik koncesije Proficio d.d. koncesija traje do 17. 9. 2027. godine



Plaža Starigrad ispred hotela ALAN ovlaštenik koncesije Sunce hoteli d.d. koncesija traje do 12. 12. 2029. godine



Plaža Straško, otok Pag ovlaštenik koncesije Hadria d.o.o. koncesija traje do 12. 4. 2037. godine