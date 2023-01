Radnici zagrebačke Čistoće ne odustaju od svojih zahtjeva. Nakon sastanka sve ide prema tome da će treća smjena u srijedu izaći na teren pokupiti smeće. Pregovori bi se trebali nastaviti u petak.

Radnici Čistoće kažu da ne namjeravaju odustati od svojih zahtjeva. Sindikati ističu da nedostaje komunikacija s poslodavcem. Još prije mjesec dana, kažu, moglo se vidjeti nezadovoljstvo.

Uprava poručuje da se protiv radnika zbog štrajka neće pokretati nijedan prekršajni postupak.

Situaciju sa štrajkom prati reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić. S djelatnicima je od ranog jutra, od prve smjene. Nakon pregovora koji su završili radnici su komentirali da nisu nešto zadovoljni onim što je ispregovarano.

Na pregovorima je bio i Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

"Razgovore smo imali s predsjednikom Uprave Novakovićem. Pet predstavnika radnika, zajedno sa mnom u svojstvu predstavnika SSSH-a i predstavnika svih sindikata koji djeluju na ovoj razini, neovisno o tome što sindikati nisu organizirali ovaj bunt i nisu preuzeli odgovornost za štrajk, ali su bili zajedno sa mnom cijelo vrijeme ovdje", kazao je.

"Razgovarali smo s predsjednikom Uprave. Bilo je zagarantirano da će, prije svega, radnici dobiti 600 odnosno 700 kuna u neto iznosu veći dodatak već od iduće plaće", rekao je Novosel. "Ključni je dio njihova zahtjeva povećanje koeficijenta s 1,6 na 1,8", dodao je.

Većina ih je za nastavak rada

"Vjerujem da će, nakon svih razgovora koje smo imali s radnicima, nakon skupa koji smo imali, večeras nastaviti s radom i da su radnici dali povjerenje sindikatima da u postupku mirenja ostvare njihove zahtjeve koje su uputili tijekom trodnevne obustave rada", istaknuo je Novosel.

"Lomila su se koplja oko najnižih koeficijenata. Lomila su se koplja u samom startu zbog nekorektnog, možda malo i bahatog nastupa Uprave, otkaza trojici radnika za koje mi smatramo da nisu zaslužili, da nisu svojim radnim operacijama toliku štetu nanijeli trgovačkom društvu da bi trebali dobiti izvanredne otkaze", rekao je Novosel.

Dolenec: "Štrajk smatramo nezakonitim, svjesni smo da im treba što prije povećati prava, ali pozivamo ih da se vrate na posao"

"To je Uprava povukla, to je bila pobjeda radnika. U narednim danima, radnici su iznijeli još nekoliko zahtjeva koji su kulminirali u njima proteklih šest mjeseci kad nisu imali drugu mogućnost. Zato je došlo do dodatnih zahtjeva, zato je došlo do zahtjeva za povećanje koeficijenta. Ti koeficijenti moraju se riješiti sad tijekom sljedećih razgovora u postupku mirenja", rekao je Novosel.

Sljedeći sastanak u petak

"Sljedeći je sastanak u petak, ja sam duboko uvjeren da će sindikati ostvariti sve one zahtjeve radnika koji su bili tijekom ove obustave rada", dodao je.

VELIKA GALERIJA Grad se guši u smeću: Pogledajte kako izgledaju ulice Zagreba dok radnici Čistoće štrajkaju

No navodi da radnici nisu baš zadovoljni nakon pregovora.

"Naravno da je od tisuću radnika koji su bili ovdje nemoguće da baš svatko bude zadovoljan, ali ono što sam ja dobio uvjerenje - ja sam se obratio radnicima, većina smatra: 'Da, to je to, idemo nastaviti raditi i idemo dati povjerenje sindikatima'", kazao je Novosel.

Dodaje da u ovakvim akcijama nije moguće dostići stopostotno ispunjenje zahtjeva i idealnu situaciju, no siguran je "da će ovo biti pobjeda za radnike".

