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Jeste li znali? Nekoliko odluka u domu može spasiti živote u kriznim situacijama

PišeDNEVNIK.hr, 09. srpnja 2026. @ 21:24 komentari
Jeste li znali - Ivan Čačić
Jeste li znali - Ivan Čačić Foto: Dnevnik Nove TV
Male promjene u kućanstvu mogu pomoći u slučaju prirodnih nepogoda i katastrofa.
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