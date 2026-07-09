Jeste li znali? Nekoliko odluka u domu može spasiti živote u kriznim situacijama

Otpornost na nepogode počinje u najosobnijem prostoru - vlastitom domu. To je mjesto gdje živimo, brinemo se o obitelji i gradimo sigurnost.

Istodobno, kućanstva su prva linija obrane: njihove odluke određuju koliko dobro mogu predvidjeti, izdržati i oporaviti se od katastrofa.

Zato je Ured Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa objavio da će tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa biti "Otpornost počinje kod kuće".

Katastrofe svake godine oštete ili unište milijune domova, raseljavaju obitelji i produbljuju siromaštvo. No sigurniji domovi su ostvarivi kada svi sudjeluju: vlade kroz planiranje i standarde, privatni sektor kroz gradnju i financiranje, a kućanstva kroz znanje, pripremljenost i rane mjere koje spašavaju živote.