FOTO Opasna oluja pogodila Marijanske otoke: Katastrofalni vjetrovi i bujice

Supertajfun Bavi zahvatio je u ponedjeljak Marijanske otoke, strateško obrambeno središte SAD-a u zapadnom dijelu Tihog oceana, pogodivši Guam, Tinian i Saipan te udarivši Rotu "katastrofalno razornim" vjetrovima, objavila je američka meteorološka služba.

Stanovnici su upozoreni da potraže sklonište od oluje pete kategorije koja se obrušila na otočje 2400 kilometara istočno od Filipina te 6116 kilometara zapadno od Havaja, u čijem su sastavu dva pridružena samoupravna teritorija SAD-a, Sjevernomarijanski otoci i Guam.

Tajfun Bavi razornim vjetrovima pogodio američke Marijanske otoke - 2 Foto: Afp

Tajfun Bavi razornim vjetrovima pogodio američke Marijanske otoke - 3 Foto: Afp

Područje maksimalnih vjetrova oluje Bavi udarilo je otok Rotu nakon zore prema lokalnom vremenu, objavila je američka meteorološka služba, uz "katastrofalno razorne" vjetrove brzine do 290 kilometara na sat.

Tajfun Bavi razornim vjetrovima pogodio američke Marijanske otoke - 4 Foto: Afp

Prema prognozi, mogući su udari vjetra brzine do 346 kilometara na sat. Rota je najjužniji od Sjevernomarijanskih otoka i ima oko 2000 stanovnika.

Na Guamu, Tinianu i Saipanu u ponedjeljak se očekuju vremenski uvjeti u rasponu od teških tropskih oluja do tajfuna, nakon čega će vjetrovi popustiti. Evakuacijski centri otvoreni su diljem otoka Guama.

Tajfun Bavi razornim vjetrovima pogodio američke Marijanske otoke - 1 Foto: Afp

Tajfun Bavi razornim vjetrovima pogodio američke Marijanske otoke - 5 Foto: Afp

Prema podacima meteorološke službe,Bavi donosi intenzivne pljuskove, uz moguću količinu oborina od 30 do 51 centimetar u blizini središta oluje te posljedično povećanje rizika od bujičnih poplava do utorka navečer.

Marijanski otoci strateško su obrambeno središte SAD-a u zapadnom Pacifiku i lokacija su američkih objekata za vojnu obuku i vojnih baza, uključujući bazu ratnog zrakoplovstva Andersen, vojnu pomorsku bazu Guam te bazu američkih marinaca Camp Blaz.