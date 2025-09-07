Je li Carlo Acutis prebrzo kanoniziran? "Postoji određeni proces, ne možemo ga uspoređivati sa Stepincem"

Talijanski tinejdžer Carlo Acutis postao je prvi milenijski svetac Katoličke Crkve. Deseci tisuća vjernika okupili su se na Trgu svetog Petra na kanonizaciji "Božjeg influencera" Carla, koji je katoličku vjeru širio na internetu.

"Sa svakom novom kanonizacijom Crkva nam daje jedan lijepi primjer za nasljedovanje sveca i kako na što bolji način nasljedovati Krista", u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Sanjom Višticom rekao je velečasni Tomislav Hačko, pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.

Acutis je postao svetac manje od 20 godina nakon smrti, što je iznimno brzo za Crkvu.

"Ne bih govorio o iznimci, nego o procesu kanonizacije i beatifikacije koji ima točno određeni slijed koraka. Budući da je Carlo Acutis imao tek 20 godina kad je umro, ne možemo ga, na primjer, uspoređivati s blaženim Alojzijem Stepincem. Imao je potpuno drugačiji život, službu i kontekst. Tako da to ovisi o tome tko je i što bio, koliko mu je život trajao. Sve to utječe na proces", pojasnio je Hačko.

"Ovo nije ništa neobično. Nije vjerojatno ni prvi ni zadnji svetac kojem je kanonizacija tako brzo završila", zaključio je.

Cijeli razgovor možete pogledati u videu ispod.