Državno odvjetništvo provodi izvide u Hrvatskoj lutriji! Dnevnik Nove TV doznaje što provjeravaju

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu provodi izvide u Hrvatskoj lutriji.

Dnevnik Nove TV doznaje da su predmet izvida sponzorstva sportskim savezima i je li se trošilo nenamjenski.

Inače, Lutrija je za ovu godinu povećala budžet za sponzorstva.

Uprava kaže da su to učinili zbog zakona koji ograničava oglašavanje igara na sreću, pa su marketinške aktivnosti usmjerili na sponzorstva.

Stanje u jednoj od najbogatijih državnih tvrtki komentirao je član njezine Skupštine ministar Radovan Fuchs.

"Skupština Lutrije nije mjesto gdje se odlučuje o podjeli financijske dobiti sredstava niti kakvim posebnim drugim konkretnim financijskim rješenjima. Skupština Lutrije gleda bilancu nekakve i perspektive drugih poslovnih projekata", poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.