Izraelski veleposlanik u Hrvatskoj: "Tko plaća Hamas, tko podržava Hamas, tko trenira Hamas? Tko? Iran!"

Gary Koren, izraelski veleposlanik u Hrvatskoj u intervjuu koji je dao za Dnevnik NoveTV komentirao je i plan svoje zemlje o zauzimanju Gaze.

"Ovo je rat. Kad postavljate pitanja, morate se zapitati tko ima koristi od toga i koja je svrha? Zašto Hamas ne zaustavlja rat zbog dobrobiti i očuvanja života Palestinaca, koji su postali kolateralna žrtva.

Gary Koren, izraelski veleposlanik u Hrvatskoj - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Svi u Hrvatskoj, Europi i na Zapadu moraju shvatiti tko je najveći dobitnik, tko plaća Hamas, tko podržava Hamas, tko trenira Hamas. Tko? Iran!", izjavio je Gary Koren, izraelski veleposlanik u Hrvatskoj.

Čitav intervju možete pogledati u večerašnjem Dnevniku Nove TV u 19 sati.