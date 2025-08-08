Dnevnik Nove TV doznaje: Evo kad bi se važan lijek trebao vratiti na police

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, situacija se stabilizira. Ljekarnici kažu da bi spomenuti inzulini u određenoj količini danas trebali stići u ljekarne.
Iz veledrogerija poručuju kako nema razloga za zabrinutost te da se inzulin uredno distribuira u ljekarne.
"Mi smo jučer zatražili i podatke od veleprodaja i veleprodaje su nam potvrdile da su zaprimile dodatne količine inzulina i da je inzulin danas, nešto jučer, nešto danas, nešto ponedjeljak ide prema svim djelovima Hrvatske", objasnila je Suzana Oštarčević, voditeljica odjela za sigurnu primjenu lijekova HALMED i poručila da nema straha.